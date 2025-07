Greve de caminhoneiros: ‘Categoria não será massa de manobra”, diz líder da categoria Chorão, presidente de associação de caminhoneiros, aguarda o dia 1° de agosto, data do tarifaço dos EUA, para tomar decisão sobre apoio Brasília|Déborah Hana Cardoso 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 ) twitter

Chorão é líder de grupo de caminhoneiros e disse que categoria, por enquanto, não participará de nenhuma manifestação Abrava/Divulgação - 23.07.2025

Wallace Landim, conhecido como Chorão”, presidente da Abrava (Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores), afirmou ao R7 que a categoria não vai embarcar em qualquer manifestação política.

A declaração ocorreu após o PL, partido de Jair Bolsonaro, criar a comissão para uma mobilização nacional marcada para 8 de agosto, com o intuito de defender o ex-presidente.

De acordo com Chorão, a Abrava tem, agora, a preocupação de não prejudicar a categoria. “A gente se posiciona com cautela e responsabilidade. Não posso colocar a categoria no abismo”, disse.

“Não posso deixar a categoria ser usada como massa de manobra por grupos políticos”, reiterou.

O presidente da Abrava reconheceu a decepção com a classe política, tanto Congresso Nacional quanto o Executivo. Ele diz que os caminhoneiros são esquecidos quando apresentam demandas e só são lembrados quando alguém precisa de mobilização.

“Dentro do Parlamento, a categoria não é reconhecida, não é vista”, enfatizou. “Temos demandas como o combate à máfia dos transportes, questões envolvendo pedágios, custo mínimo de carga e a aposentadoria especial”, explicou.

Segundo ele, nenhum governo, “seja da direita ou da esquerda”, caminhou com os projetos da categoria. “E agora falam em manifestação”, disparou.

Tarifas anunciadas por Trump Luce Costa/ Arte R7

Manifestações

Na semana passada, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica. A medida cautelar também engloba a proibição ao uso das redes sociais e um toque de recolher das 19h às 6h. Caso haja o descumprimento, o ex-presidente poderá cumprir regime fechado.

A medida de Moraes gerou uma reação na oposição que os levou a criar uma “gestão de crise”. Ou seja, foram criadas três comissões para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar o projeto de lei da anistia, articular o impeachment de Moraes no Senado Federal e outra para uma mobilização nacional.

No último caso, deputados do PL, em conversas reservadas, planejam manifestações por todo o país e contam com a aderência de caminheiros. Os deputados federais responsáveis pela mobilização são Zé Trovão (PL-SC) e Rodolfo Nogueira (PL-MS).

A Zé Trovão teria sido incumbido dialogar com caminhoneiros para tentar uma aderência até a data prevista. O parlamentar é caminhoneiro e se tornou deputado após ficar nacionalmente conhecido durantes as manifestações na gestão de Jair Bolsonaro contra o STF.

Já Rodolfo Nogueira vai dialogar com os setores do agronegócio — o parlamentar é presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados.

Chorão, ainda cauteloso, disse que quer esperar os desdobramentos do tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. “Queremos aguardar o que vai acontecer a partir de agosto antes de nos posicionarmos”, declarou.

