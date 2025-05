‘Gripe Aviária’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (16) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 16/05/2025 - 14h32 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h32 ) twitter

Primeiro caso de gripe aviária foi detectado no Rio Grande do Sul Jornal de Brasília

“Gripe Aviária” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (16). O estado do Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso da doença em uma granja comercial.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h24 desta sexta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Gripe Aviária” são: Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:

Gripe Aviária é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (16) Reprodução/Google Trends

Rio Grande do Sul registra primeiro caso de gripe aviária

Após a confirmação do caso, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária. A medida é válida para o município de Montenegro por 60 dias e foi publicada no Diário Oficial da União. Saiba mais em R7.com