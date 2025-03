Homem leva seis tiros em tentativa de homicídio e sobrevive no DF Vídeo registrou o momento em que um menor de idade disparou contra a vítima; jovem foi apreendido e um comparsa preso Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 11h16 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem sobreviveu após levar seis tiros em uma tentativa de homicídio no Distrito Federal na madrugada deste domingo (16), às 2h50. O caso foi registrado por câmeras de segurança que flagraram o momento em que um adolescente se aproxima da vítima e dispara diversas vezes.

No vídeo é possível ver o homem recuando. Logo em seguida, ele tenta correr, mas cai no chão ao ser atingido. Em seguida, o adolescente se aproxima e dispara outras vezes enquanto o homem tenta se proteger levantando a mão (veja vídeo).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o homem de 35 anos foi atendido com diversas perfurações no corpo. Os tiros teriam atingido a região cervical, a coxa, o quadril e as mãos da vítima. Ele foi levado ao Hospital de Santa Maria e sobreviveu aos ferimentos.

Crime aconteceu na madrugada de domingo Reprodução/Arquivo Pessoal -

Os dois suspeitos da tentativa de homicídio foram detidos por policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo informações da corporação, um dos envolvidos é menor de idade. Ele teria sido o autor dos disparos, enquanto o cúmplice, maior de idade, teria dado a arma.

O crime aconteceu após o cúmplice se envolver em uma briga com a vítima momentos antes do crime. O caso segue sob investigação.