Receita do DF apreende R$ 3,8 milhões em mercadorias irregulares neste fim de semana Crédito tributário das mercadorias é de cerca de R$ 1,6 milhão, segundo a Secretaria de Economia do DF Brasília|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 09h38 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foram apreendidos 11 mil kg de tabaco no DF Receita do DF/D14.03.2025

A Receita do Distrito Federal apreendeu R$ 3,8 milhões em mercadorias irregulares neste fim de semana na capital do país. O valor se refere as operações realizadas entre sexta-feira (14) e domingo (16) e estimam um crédito tributário de cerca de R$ 1,6 milhão, segundo a Secretaria de Economia. Em uma das apreensões, na BR-020, os agentes flagraram 11.850 kg de tabaco com nota fiscal falsa. O caminhão foi levado para o Depósito de Bens Apreendidos da Receita.

Também na BR-020, os auditores encontraram um caminhão de calçados, cosméticos e eletrônicos com documentação inidônea. As mercadorias estavam avaliadas em R$ 1.706.433,30.

Já na BR-060, foi apreendido 2.192 unidades de baterias de carro e outro caminhão com colchões, alimentos e materiais de construção. Em outra ação, foram apreendidos balanças pediátricas, calçados, suplementos alimentares, eletrônicos e roupas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na avaliação do secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, a ação é um compromisso “com a justiça tributária”. A pasta reforça que muitos sonegadores tentam usar o fim de semana e a madrugada para transportar mercadorias irregulares, por isso a importância das ações dos auditores 24h.