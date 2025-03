Polícia prende trio de pessoas especializadas em furtos dentro do transporte público no DF Grupo distraia vítimas e furtava celulares dentro de ônibus ou metrô; trio mudava continuamente de país e de estado para despistar polícia Brasília|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 09h19 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trio foi preso em flagrante pela polícia PCDF/Divulgação - 17.03.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um trio de pessoas especializadas em furtos dentro do transporte público. Segundo informações da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), uma mulher, de 35 anos, e dois homens, de 27 e 37 anos, foram presos em flagrante. O grupo praticava os furtos dentro de ônibus e vagões do metrô, distraindo as vítimas com esbarrões enquanto furtavam os celulares de maneira “ágil e discreta”, segundo a polícia.

Para dificultar a identificação pela polícia, eles mudavam constantemente de país e de estado. No DF, por exemplo, os suspeitos já foram localizados em regiões como Vicente Pires, Samambaia e Ceilândia.

As investigações apontam que os integrantes da associação possuem um extenso histórico de crimes, incluindo furtos dentro de transportes coletivos no Peru, país de origem dos suspeitos. Reportagens peruanas divulgaram prisões de um dos envolvidos em 2021 e 2023, mencionando sua ligação com a associação criminosa conhecida como “Las Porky’s de Villa el Salvador.”

No Brasil, os suspeitos acumulam registros policiais e são procurados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há ocorrências de furtos no Rio de Janeiro, onde um mandado de prisão foi expedido contra eles em 12 de dezembro de 2024. Em São Paulo, a mulher foi condenada e teve decretada sua expulsão do território nacional.

‌



Além disso, informações levantadas indicam que o casal possui dois filhos menores, conforme registro de uma ocorrência de abandono de incapaz no estado carioca.

No momento da prisão, os suspeitos estavam com mais de 10 celulares furtados e foram autuados em flagrante. A Polícia tenta identificar as vítimas para devolver os itens aos donos.

Os envolvidos responderão pelos crimes de associação criminosa e furtos, que juntos podem chegar a mais de 10 anos de prisão.