Hugo Motta e Alcolumbre se reúnem para discutir reação do Congresso ao tarifaço de Trump Encontro entre presidentes está previsto para ocorrer ainda nesta quinta-feira Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 14h40 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reúnem nesta quinta-feira Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo - 04.06.2025

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP), devem se encontrar nesta quinta-feira (10) para discutir uma possível reação em conjunto do Congresso ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

O encontro foi confirmado por interlocutores ao R7, e é voltado para definir a posição contra o aumento tarifário de 50% proposto pelo presidente Donald Trump.

Durante reunião com líderes da Câmara, representantes de partidos governistas defenderam que os parlamentares se posicionem contra o aumento.

De outro lado, oposicionistas consideram que a situação deve ser definida no campo diplomático e encabeçada pelo Planalto, sem a necessidade de um posicionamento dos presidentes.

‌



Um líder de centro, por sua vez, considera sob reserva que o Congresso deve contribuir para tentar reverter o aumento definido pelos Estados Unidos. A avaliação é de que o impacto econômico afeta o país como um todo e prejudica setores, o que vai além de embates políticos.

Entenda a crise entre Brasil e EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu iniciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

‌



A previsão é de que a medida passe a valer em 1º de agosto. O movimento veio em meio ao confronto entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Adversários ideológicos, os dois chefes de Estado reacenderam a tensão após recentes episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Brics, realizada no Brasil.

‌



Na quarta-feira (9), Trump enviou uma carta a Lula informando a medida. Segundo o presidente norte-americano, trata-se de resposta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas dos Estados Unidos e ao tratamento dado a Bolsonaro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp