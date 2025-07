‘Indignação’: defesa de Bolsonaro diz medidas impostas por Moraes são ‘severas’ Advogados afirmam que ex-presidente sempre respeitou decisões da Justiça. PL também divulgou nota de repúdio Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/07/2025 - 09h41 (Atualizado em 18/07/2025 - 09h44 ) twitter

Defesa de Bolsonaro afirmou que vai se manifestar após conhecer a decisão judicial Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

Horas após a Polícia Federal cumprir mandados de busca contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sua defesa divulgou nota em que critica duramente a decisão vinda do STF (Supremo Tribunal Federal).

Os advogados classificaram as determinações como “severas” e afirmaram ter recebido as informações com “surpresa e indignação”.

Segundo o texto, Bolsonaro “sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”, e a equipe jurídica promete se manifestar formalmente assim que tiver acesso completo à decisão judicial.

Confira a nota completa:

A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.

O PL, que teve endereços como alvo de busca, também se manifestou. Em nota, afirmou que viu com “estranheza e repúdio” a operação da PF.

O documento é assinado por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL.

Veja a nota completa:

“O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido”.

Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?

O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação.

Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade."

As medidas contra Bolsonaro

Entre as medidas impostas pelo STF estão o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 19h e 7h — inclusive aos fins de semana —, proibição de contato com diplomatas estrangeiros e investigados no processo, além do afastamento das redes sociais.

As restrições foram autorizadas a partir de pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente é investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução da Justiça e atentado contra a soberania nacional.

A operação da Polícia Federal, realizada nesta sexta-feira (18), incluiu buscas na casa de Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal. O caso segue sob sigilo no STF.

