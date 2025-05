Governo cria Política Nacional de Assistência e Conscientização de doenças inflamatórias intestinais Medida foi publicada no Diário Oficial e pretende atender pacientes com a Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 08h51 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Política Nacional entra em vigor em 180 dias Ministério da Saúde/Divulgação - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira (22) lei que cria a Política Nacional de Assistência, Conscientização e Orientação sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, como Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. A medida estabelece, também, a realização de campanhas no Maio Roxo.

O texto prevê que estados, DF e municípios participem em conjunto para desenvolver de forma integrada a Política Nacional. As medidas estabelecidas pelas lei devem ser disponibilizadas no prazo de 180 dias.

Entre as medidas previstas estão campanhas de divulgação com os seguintes temas principais:

elucidação sobre as características das doenças e seus sintomas;

precauções;

orientação sobre tratamento médico adequado;

orientação e suporte às famílias;

informações voltadas às instituições de ensino, para professores e estudantes, sobre os cuidados a serem tomados por pessoas com doença inflamatória intestinal e a prevenção da prática de bullying; e

informações sobre as doenças em congressos e em quaisquer outros eventos médicos organizados pelo governo federal.

Além disso, a lei estabelece a realização de mutirões de colonoscopias em hospitais públicos, com prioridade para os casos suspeitos de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, assim como parcerias com convênios e entidades da sociedade civil ou empresas privadas para produção de trabalhos conjuntos sobre essas doenças, nos moldes do que é praticado nas campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul.

‌



O governo também deve adotar no SUS um programa permanente de Educação em Saúde voltado para pacientes recém-diagnosticados com o objetivo de acolher e orientar esses pacientes. Além disso, eles devem ter prioridade na realização de exames laboratoriais e de imagem quando, após a primeira consulta, houver suspeita clínica de o paciente ser pessoa com doença inflamatória intestinal.

Os exames, inclusive, devem ser realizados no prazo de 30 dias a contar da consulta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp