Ao STF, general Arruda nega ação contra desmontar acampamento: ‘minha função é acalmar’ Após ser nomeado para o comando do Exército por Bolsonaro, Júlio Cesar Arruda foi demitido por Lula dias após o 8/1 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 09h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

General Arruda também negou envolvimento com os atos de 8/1 Marcos Corrêa/PR - 14/08/2020

O general Júlio Cesar de Arruda, que foi comandante do Exército Brasileiro no início da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, negou, nesta quinta-feira (22), ter agido para atrapalhar o desmonte do acampamento formado em frente ao QG (Quartel-General) do Exército.

“Ali estava um clima de nervosismo. A minha função é acalmar. Então foi isso aí: que tem que ser feito de maneira coordenada. Vamos fazer isso aí de forma coordenada”, explicou.

Antes de deixar a chefia da instituição, o general teria entrado em conflito com outros integrantes do governo Lula por se recusar a prender manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército e participaram dos atos de violência na capital.

De acordo com as investigações, ele também teria ameaçado o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite do 8 de Janeiro, quando foi dada a ordem de desmonte do acampamento. O local só foi esvaziado na madrugada do dia 9 de janeiro de 2023.

‌



No depoimento desta quinta, Arruda confirmou que houve uma conversa com o coronel Vieira, mas negou ter ameaçado o policial, como consta em depoimentos anteriores:

“Foi feita de maneira coordenada, como eu disse, de acordo com o ministro da Justiça, o ministro da Casa Civil, o ministro da Defesa e comigo. Sentamos numa sala e acertamos como deveria ser feito”, completou.

‌



Sem contato com Bolsonaro

Ao STF, Arruda disse que não teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro após seu retorno dos Estados Unidos. Também negou qualquer envolvimento com os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Segundo o militar, ele não participou de apurações relacionadas aos eventos em Brasília após as eleições de 2022. “Eu não tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele voltou dos Estados Unidos. Não participei de apurações no Rio de Janeiro e também não tive informações diretas sobre a participação do ex-presidente nesses atos.”

‌



Arruda foi ouvido nesta quinta-feira (22) pela Primeira Turma do STF, como testemunha de defesa do tenente-coronel Mauro Cid, no processo que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após sua derrota nas urnas. As oitivas seguem até o dia 2 de junho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp