Israel Novaes, espetáculo de comédia e exposições animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 )

Veja o que fazer em Brasília Arte/R7

O segundo fim de semana de fevereiro no Distrito Federal está repleto de atrações. A agenda cultural do R7 destaca o Luau do Israel Novaes, espetáculos, festas com bandas de pagode e rock, e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (7).

Cantor traz um luau para Brasília Reprodução/Instagram @israelnovaes

Israel Novaes

Nesta sexta-feira, o Venicce Beach convida o público a mergulhar no sertanejo com o Luau do Israel, evento que traz o cantor Israel Novaes e a dupla Matheus e Fabrício. A noite promete muita animação em uma experiência única, com vista privilegiada à beira do Lago Paranoá.

Onde: Venicce Beach

Quando: sexta-feira (7)

‌



Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 54

‌



Espaços têm programação com pagode e rock no fim de semana Reprodução/Instagram @temporaneo e Divulgação/Complexo Fora do Eixo

Temporâneo

Os fãs de rock e pop de Brasília podem se preparar para um fim de semana cheio de energia e grandes performances no Temporâneo. Na sexta-feira, o espaço será comandado pela Bandinha de Rock e pela Banda Vital. No sábado (8), a noite terá shows das bandas Romanov e Magoo, garantindo um espetáculo vibrante.

Onde: Setor de Clubes Sul

‌



Quando: sexta (7) e sábado (8)

Horário: 19h30

Valor: a partir de R$ 40

Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo está com uma programação para quem curte pagode neste fim de semana. No sábado, o público pode curtir as apresentações de Doze por Oito e Lado a Lado, além da batida envolvente do DJ A. No domingo (9), será a vez das bandas Nossa Galera, Largo Tudo, Sidharta e Kacá.

Onde: Complexo Fora do Eixo

Quando: sexta

Horário: sábado, às 15h; domingo, às 17h.

Valor: a partir de R$ 30

Espetáculos reúnem comédia e muita história Reprodução/Instagram @aserieb4a e @g7comedia

Série B

Os comediantes Dihh Lopes e Márcio Donato estarão juntos em Brasília com o projeto Série B, no Teatro da Caesb, neste sábado. No espetáculo, eles compartilham histórias de suas vidas e dos bastidores do grupo 4 Amigos, do qual fazem parte. A classificação é de 16 anos.

Onde: Teatro Caesb

Quando: sábado (8)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 55

Não

A atriz Adriana Birolli apresenta um espetáculo no Teatro Unip que convida o público a refletir sobre suas próprias dificuldades. Na peça, ela interpreta uma mulher que faz terapia há 18 anos para aprender a dizer “não” e ainda não conseguiu. A classificação é de 12 anos.

Onde: Teatro Unip

Quando: Sábado (8) e domingo (9)

Horários: Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Ingressos: A partir de R$ 50

Nebulosa de Baco

O CCBB apresenta o espetáculo “Nebulosa de Baco” até o dia 2 de março em Brasília. A peça transita entre drama e comédia, explorando o desafiador processo entre mãe e filha na busca pelo significado da verdade e da ficção. A classificação é de 18 anos.

Onde: CCBB

Quando: Até 2 de março

Horários: Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 18h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Manual de sobrevivência ao casamento

A Cia de Comédia G7 traz a Brasília um dos seus maiores sucessos, o “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, neste sábado e domingo. Por meio de um manual de regras para a boa convivência no casamento, o grupo conta a história de duas pessoas que se amam e sofrem as consequências dos conflitos da vida de casal. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle - 906 sul

Quando: sábado (8) e domingo (9)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Exposição é gratuita Divulgação/Boulevard Shopping

Asas do Brasil

O Boulevard Shopping está com a exposição “Asas do Brasil”, da artista plástica Jaqueline Marafon. A mostra reúne 15 obras que celebram fauna brasileira, com foco em aves como araras, tucanos e outras espécies. A entrada é gratuita.

Onde: Boulevard Shopping

Quando: até 28 de fevereiro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 12h às 22h

Valor: gratuito

Nise: A revolução pelo afeto

O CCBB Brasília está com a exposição “Nise: A revolução pelo afeto” em homenagem a Nise da Silveira, uma médica e cientista brasileira que revolucionou o campo da saúde mental ao colocar o afeto como protagonista. A mostra celebra a dimensão vanguardista e criativa da cientista.

Onde: CCBB

Quando: terça-feira a domingo, até 23 de fevereiro

Horário: 9h às 21h (entrada nas galerias até 20h40)

Valor: gratuito (mediante retirada de ingresso)

*Sob supervisão de Leonardo Meireles