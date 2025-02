PRF prende homem levando R$ 486 mil dentro de saco de lixo em ônibus para o DF Suspeito foi parado em um ponto de fiscalização da PRF na BR-040; valor ia ser entregue a advogado da capital Brasília|Do R7 06/02/2025 - 09h48 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h14 ) twitter

Dinheiro estava em saco de lixo PRF/Divulgação - 05.02.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que levava, em um saco de lixo, R$ 486 mil em um ônibus interestadual que tinha saído de São Paulo com destino para o Distrito Federal. O suspeito foi parado em um ponto de fiscalização da PRF na BR-040 em Santa Maria. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (05) com apoio do Grupo de Operações de Cães.

Durante a abordagem, o passageiro confessou estar levando a quantia em dinheiro dentro de sua bagagem despachada. O dinheiro foi recebido por um empresário de São Paulo e seria entregue a um advogado em Brasília. No entanto, o suspeito não tinha qualquer documentação fiscal que justificasse o transporte do valor.

O passageiro e a quantia foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, que acompanha o caso.

Apreensão de mercadorias

Mercadorias estavam com notas falsas PRF/Divulgação -

No começo da semana, a PRF apreendeu aproximadamente R$ 30 mil em mercadorias irregulares em outra abordagem, desta vez na BR-060, no Recanto das Emas. A ação ocorreu quando os policiais que fiscalizavam um ônibus interestadual de passageiros que seguia para Teixeira de Freitas (BA).

Durante a inspeção, os agentes identificaram três caixas embaladas em plástico preto no compartimento de bagagens. As notas fiscais apresentadas indicavam que os volumes continham um alternador e uma geladeira portátil, porém o tamanho e o peso das caixas eram incompatíveis com as descrições informadas.

Ao abrir as encomendas, na presença do motorista, os policiais encontraram oito caixas de som e cinco smartphones de diferentes marcas. Todos os itens eram de origem estrangeira e não possuíam comprovação de nacionalização, além de estarem sem o selo da Anatel.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal.