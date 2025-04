Jorge e Mateus, Oswaldo Montenegro e Roupa Nova animam o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7, em Brasília 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

A partir desta sexta-feira (11), o Distrito Federal recebe diversas atrações musicais, incluindo Jorge e Mateus e Oswaldo Montenegro. O R7 selecionou algumas atividades disponíveis na capital para brasilienses de qualquer idade e gosto. Confira abaixo opções de shows, atividades, espetáculos e oficinas.

Jorge e Mateus trazem turnê de 20 anos de carreira Reprodução/Instagram - @jorgeemateus

Jorge e Mateus

Uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil passa por Brasília neste fim de semana com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira. Jorge e Mateus trazem para a capital seus maiores sucessos na turnê “A Nossa História é Arrepio”, a última antes da dupla fazer uma pausa na carreira.

Quando: sábado (12)

Horário: abertura dos portões: 17h | início do show: 18h

Onde: Arena BRB (Estádio Mané Garrincha)

Valor: a partir de R$ 100 (esgotado)

Oswaldo Montenegro e Roupa Nova fazem shows no Centro de Convenções Foto/Divulgação

Oswaldo Montenegro

Um dos maiores artistas da Música Popular Brasileira traz ao Distrito Federal o show de encerramento da turnê que celebra seus 50 anos de carreira. Revisitando seus sucessos, Oswaldo Montenegro colabora com instrumentistas que participaram de sua jornada, como Madalena Salles, Milton Guedes e Alexandre Meu Rei.

Quando: sexta (11)

Horário: 21h30

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Valor: a partir de R$ 100

Roupa Nova

No fim de semana, a banda Roupa Nova faz dois shows como parte da turnê inédita intitulada de ‘2025′. O grupo revisita todos os sucessos da carreira, que dura mais de 40 anos.

Sábado (12)

Horário: 21h30

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Valor: a partir de R$ 130

Domingo (13)

Horário: 20h

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Valor: a partir de R$ 130

Hamilton de Holanda se apresenta em Ceilândia no fim de semana Foto/Divulgação

Hamilton de Holanda

No sábado (12), o Sesc Ceilândia recebe Hamilton de Holanda Trio com repertório de jazz e MPB. Com Hamilton no bandolim de 10 cordas, o baterista Big e o tecladista Salomão Soares, o grupo traz composições próprias, além de obras de renomados artistas do Brasil. Os ingressos são limitados e estarão disponíveis para retirada na bilheteria do teatro uma hora antes do evento, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Quando: sábado (12)

Horário: 19h

Onde: Teatro Newton Rossi - Sesc Ceilândia

Valor: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Ópera Pepito

A partir desta sexta-feira (11), o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco da opereta Pepito. A peça do compositor francês Jacques Offenbach é inédita na capital e vai ser a primeira obra do gênero a ser apresentada na sala Martins Pena após sua reinauguração.

A obra, no entanto, foi adaptada para o cenário brasileiro e será ambientada em um vilarejo nordestino da época de 1970 com toques de drama, comédia e performance teatral. A tradução e adaptação do texto foram feitas por Janette Dornellas e a direção artística por Hyandra Ello.

Quando: sexta (11) a domingo (13)

Horário: 19h

Onde: Sala Martins Pena do Teatro Nacional

Valor: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

As atrações são para qualquer idade Foto/Telmo Ximenes - Divulgação/Pátio Brasil

Show de páscoa

Nos dias 12, 13 e 19 de abril, o Shopping Pátio Brasil recebe um show temático de páscoa para as crianças. Entre as apresentações, estão um show de mágica e um espetáculo musical com personagens, além de pintura de rosto e distribuição de pipoca para o público.

Quando: 12, 13 e 19 de abril

Horário: a partir das 14h

Onde: Praça central do Shopping Pátio Brasil

Valor: gratuito

Festival de Lanternas Coreanas

Para quem gosta de apreciar a arte asiática, Brasília recebe o festival de Lanternas da Coreia até 24 de abril, no Shopping Pátio Brasil. O espaço é ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinjiu. O público poderá encontrar instalações, fotos e vídeos, além de experimentar pratos típicos.

Onde: Shopping Pátio Brasil

Quando: até 24 de abril

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

Valor: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Patinação e karaokê retrô

Neste fim de semana, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) vai realizar um evento retrô para celebrar a década de 1980. No sábado (12), os visitantes poderão fazer uma oficina de patinação com direito a trilha sonora temática e globo espelhado. Terão patins disponíveis, mas os participantes também podem trazer de casa. Depois, terá a festa CCBB Disco com pista de dança.

No domingo (13), além da patinação, estarão disponíveis máquinas de fliperama com jogos antigos, karaokê com brindes para os participantes e outras atrações.

Sábado (12)

Oficina de patinação: 9h30 às 18h

9h30 às 18h CCBB Disco: 16h às 21h

Domingo (13)

Oficina de patinação: 9h30 às 18h

9h30 às 18h Fliperama: 9h30 Às 21h

9h30 Às 21h Karaokê anos 80: 9h30 às 21h

9h30 às 21h Oficina de brinquedos dos anos 80: 9h30 às 18h

9h30 às 18h Palestra com o artista Paulo Paes sobre construção de balões: 16h

Onde: SCES Trecho 02 Lote 22 Ed. Tancredo Neves. Setor De Clubes Sul (CCBB Brasília)

Valor: gratuito

Oficinas de arte no CCBB

O CCBB também separou uma programação especial para comemorar o Dia Mundial da Arte. O espaço vai disponibilizar oficinas gratuitas de dança, teatro, confecção de máscaras e produção musical para crianças durante todo o sábado (12).

Oficina de Dança Criativa: 9h30 às 10h30

9h30 às 10h30 Oficina de Jogos Teatrais: 11h às 12h

11h às 12h Oficina Cultura Brincante: 14h às 15h

14h às 15h Oficina de Máscaras: 15h30 às 16h30

15h30 às 16h30 Oficina de Música Eletrônica: 17h às 18h30

Quando: sábado (12)

Onde: SCES Trecho 02 Lote 22 Ed. Tancredo Neves. Setor De Clubes Sul (CCBB Brasília)

Valor: gratuito

