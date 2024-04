Jorge e Mateus, stand up comedy e evento gamer animam o primeiro fim de semana no DF Agenda cultural do R7 traz eventos gratuitos e pagos, a partir desta sexta-feira, para pessoas de todas as idades; confira as atrações

(Arte R7)

O primeiro fim de semana de abril chegou com tudo no Distrito Federal. Com diversas atrações, a agenda reúne show sertanejo, evento gamer, corrida, exposições e espetáculo de comédia. Os eventos ocorrem a partir desta sexta-feira (5) para o público de todas as idades. Confira a programação abaixo:

(Reprodução/Instagram @jorgeemateus)

Jorge e Mateus

A dupla sertaneja Jorge e Mateus se apresenta neste sábado (6) na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Além dos artistas, o show contará com a presença de Luan Santana, Léo Santana e Pedro Libe. O evento é em formato único e promote uma experiência animada para o público.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sábado (6)

Horário: 15h (abertura do portão)

Valor: R$ 290

(Arte/R7)

Complexo Fora do Eixo

O Fora do Eixo recebe uma programação com muito pagode, sertanejo e discotecagem. As bandas destaques são Largo Tudo, Benzadeus e Mistura 61. A programação completa será divulgada nas redes sociais do evento. A classificação indicativa é de 18 anos.

Onde: SAAN,Quadra 1

Quando: sexta (5), sábado (6) e domingo (7)

Horário: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 17h.

Valor: a partir de R$ 30

(Mateus Branowsk - 21.2.24)

"A.R.L Vida e Obra"

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) recebe a exposição do fotógrafo Antonio Roseno de Lima, "A.R.L Vida e Obra", até 22 de maio. A mostra ressalta a sensibilidade e as inspirações do artista que viveu na favela até a sua morte. A visita é gratuita, mediante a retirada de ingresso no site do centro cultural.

Onde: CCBB

Quando: 2/4 a 22/05

Horário: 9h às 21h

Valor: gratuito

“Modos de Mergulho: Livre, Autônomo e Profundo”

O Espaço Cultural Renato Russo recebe a exposição individual "Modos de Mergulho: Livre, Autônomo e Profundo", da artista brasiliense Mar Saback. As obras combinam uma diversidade

de técnicas como óleo sobre tela e aquarelas, além de projetos em tecido, miçangas e acrílico, o que promete levar os visitantes a um universo onde cor e movimento se entrelaçam.

Onde: Galeria Parangolé - Espaço Renato Russo

Quando: 604 às 19/05

Horário: 10h às 20h

Valor: gratuito

(Arte/R7)

Stand UP Comedy

O Espaço Cultural Renato Russo recebe uma apresentação de stand up comdey nesta sexta-feira (5). O espetáculo conta com o trio de humoristas Ana Ferreira, Davi Barros e Elson Filho. A intenção é proporcionar uma noite repleta de risos, diversão e momentos inesquecíveis para os brasilienses. A classificação indicativa é de 16 anos.

Onde: Teatro de Bolso - Espaço Renato Russo

Quando: 05/04

Horário: 20h

Valor: R$ 15(meia) e R$ 30 (inteira)

'Fim de Partida'

O CCBB recebe o espetáculo "Fim de Partida" até 21 de abril. A peça mostra dois palhaços que se encontram reclusos em um abrigo enquanto o mundo parece ter chegado ao fim.

Onde: CCBB

Quando: até 21 de abril

Horário: quinta a sábado, às 20h; domingo, 18h

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

(Reprodução/ Instagram @IGXP)

IGXP

Para os fãs do universo gamer, o shopping Pátio Brasil sedia mais uma edição do IXGP 2024. O evento reúne campeonatos de jogos eletrônicos, bate-papo com influenciadores e cosplays, além de atrações surpresas. A programção pode ser conferida nas redes sociais do evento. A entrada é gratuita.

Onde: Pátio Brasil Shopping

Quando: 5 a 7 de abril

Horário: 14h às 22h

Valor: gratuito

(Paulo Tavares/Agência Brasília)

Live!Run XP

Neste domingo (7) acontece a corrida "Live!Run XP" na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os percursos serão de 5 km, 10 km e 21 km. A prova terá também a corridinha kids, com provas que variam de 50 m a 400 m.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: domingo (7)

Horário: 6h30 (largada de 21 km) e 7h (largada de 5 km e 10 km)

Programa educativo - CCBB

Para celebrar o aniversário de Brasília, o Programa Educativo do CCBB reúne três grandes poetas da cidade no Sarau Versos Candangos, neste sábado (6). A noite será dedicada a poesias brasilienses recitadas por Nicolas Behr, Claudine Duarte e José Carlos Peliano. O evento é gratuito.

Onde: CCBB - Área externa

Quando: Sábado (6)

Horário: 19h30

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro