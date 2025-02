Justiça determina elaboração de plano para evitar invasões ao território quilombola Kalunga Kalunga é considerado o maior quilombo do Brasil e tem território em três municípios Brasília|Do R7 09/02/2025 - 20h44 (Atualizado em 09/02/2025 - 22h02 ) twitter

Kalunga está na Chapada dos Veadeiros Joédson Alves/Agência Brasil

A Justiça Federal deu um prazo de 60 dias para a União, o estado de Goiás, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a Fundação Cultural Palmares apresentem um plano de conjunto de fiscalização do território quilombola Kalunga. A elaboração do plano já tinha sido determinada pela Justiça, em 2023.

O objetivo é impedir novas invasões e conflitos entre grileiros e os quilombolas que vivem na região. Kalunga é considerado o maior quilombo do Brasil e tem território nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

A nova solicitação da Justiça atende a um pedido do MPF (Ministério Público Federal), que alega que a primeira decisão não foi cumprida. Segundo procurador da República José Ricardo Teixeira Alves, o objetivo do MPF é garantir a segurança dos quilombolas e que o território seja definitivamente entregue aos Kalungas.

De acordo com o estudo “As Pressões Ambientais nos Territórios Quilombolas no Brasil”, feito pelo Instituto Socioambiental, o território quilombola Kalunga é o mais pressionado pela mineração no país. Cerca de 66% da área é pressionada por requerimentos de mineradoras.

