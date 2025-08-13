Justiça proíbe Hytalo Santos de usar redes sociais e ter contato com menores de idade Influenciador é investigado por exploração de crianças e adolescentes na internet Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça da Paraíba bloqueou contas de Hytalo Santos nas redes sociais.

Ele está proibido de ter contato com menores de idade em seus vídeos.

Investigações são feitas por exploração de crianças e adolescentes na internet.

Um vídeo do youtuber Felca mobilizou a sociedade e trouxe à luz as denúncias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Influenciador Hytalo Santos é investigado por adultização em seus conteúdos Reprodução/Redes sociais/Arquivo

A Justiça da Paraíba determinou, nesta terça-feira (12), o bloqueio das contas nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos, além de proibir qualquer contato com os menores de idade que aparecem em seus vídeos.

O influenciador, exposto pelo youtuber e humorista conhecido como Felca, é investigado em uma ação civil pública por adultização e exploração de crianças e adolescentes em conteúdos publicados na internet.

O pedido foi feito pelo Ministério Público. A promotora Ana Maria França também pediu que os conteúdos publicados pelo influenciador deixem de gerar receita.

Uma recomendação administrativa conjunta do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Civil ainda indica que a Loteria do Estado da Paraíba, suspenda, no prazo de 48 horas, a autorização concedida à empresa Fartura de Prêmios, divulgada pelo canal do influenciador, e mantenha em vigor até que a ação seja encerrada.

O não acatamento da recomendação pode gerar, inclusive, investigação criminal.

Entenda

O assunto veio à tona com a repercussão de um vídeo do youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de crianças e adolescentes.

O vídeo, publicado na quarta-feira (6), já acumula mais de 25 milhões de visualizações no YouTube e mobilizou pessoas em todo o país.

A maior parte da polêmica envolve Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, uma das “filhas” adotivas de Hytalo, que recentemente anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão do influenciador.

Qual foi a decisão da Justiça da Paraíba em relação a Hytalo Santos?

A Justiça da Paraíba determinou o bloqueio das contas nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos e proibiu qualquer contato com os menores de idade que aparecem em seus vídeos.

Por que Hytalo Santos está sendo investigado?

Hytalo Santos é investigado em uma ação civil pública por adultização e exploração de crianças e adolescentes em conteúdos publicados na internet, após ser exposto pelo youtuber e humorista Felca.

Quem fez o pedido para as restrições impostas a Hytalo Santos?

O pedido foi feito pelo Ministério Público, que também solicitou que os conteúdos publicados pelo influenciador deixem de gerar receita.

O que a recomendação administrativa conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil indica?

A recomendação administrativa conjunta sugere que a Loteria do Estado da Paraíba suspenda, em 48 horas, a autorização concedida à empresa Fartura de Prêmios, divulgada pelo canal do influenciador, e mantenha essa suspensão até que a ação seja encerrada.

Quais são as consequências do não acatamento da recomendação?

O não acatamento da recomendação pode resultar em investigação criminal.

Como o assunto ganhou notoriedade?

O assunto ganhou notoriedade após a veiculação de um vídeo do youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que denunciou Hytalo Santos por exploração de crianças e adolescentes. O vídeo, publicado na quarta-feira (6), já acumulou mais de 25 milhões de visualizações no YouTube.

Quem é Kamyla Maria Silva e qual o seu envolvimento na polêmica?

Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, é uma das “filhas” adotivas de Hytalo Santos e está no centro da polêmica, pois recentemente anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão do influenciador.

