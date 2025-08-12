Senadora quer explicações de big techs sobre adultização de crianças Eliziane Gama demanda audiência com influencer Felca e representantes de redes sociais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 16h25 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senadora também quer presença de representantes do MPF e da PF Andressa Anholete/Agência Senado - 12/08/2025

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) protocolou, nesta terça-feira (12), um requerimento na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para realização de audiência pública com representantes de plataformas digitais.

A proposta busca que as big techs esclareçam as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a livre circulação, nas redes sociais, de conteúdos relacionados à adultização e sexualização de crianças e adolescentes.

O documento solicita a presença de representantes da Meta, do YouTube, do Telegram, do TikTok, do Kawai, da Procuradoria dos Direitos do Cidadão do MPF (Ministério Público Federal), da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.

Também propõe o convite a Felca para participar do encontro. A CCJ deve analisar o requerimento na quarta-feira (13).

‌



Entenda

A iniciativa da senadora surgiu após Felca publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.

O influenciador também enfrenta acusações de explorar trabalho infantil em vídeos publicados na internet com menores de idade. Hytalo possui mais de 20 milhões de seguidores.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na gravação, Felca apresenta outros exemplos de exploração infantil nas redes e demonstra como as plataformas atuam para direcionar conteúdos de crianças a pedófilos.

Ainda nesta terça-feira, os senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF) protocolaram pedido de criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que exualizam crianças e adolescentes.

‌



O requerimento reuniu assinaturas de 70 senadores.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp