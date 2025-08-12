Senadora quer explicações de big techs sobre adultização de crianças
Eliziane Gama demanda audiência com influencer Felca e representantes de redes sociais
A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) protocolou, nesta terça-feira (12), um requerimento na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para realização de audiência pública com representantes de plataformas digitais.
A proposta busca que as big techs esclareçam as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a livre circulação, nas redes sociais, de conteúdos relacionados à adultização e sexualização de crianças e adolescentes.
O documento solicita a presença de representantes da Meta, do YouTube, do Telegram, do TikTok, do Kawai, da Procuradoria dos Direitos do Cidadão do MPF (Ministério Público Federal), da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.
Também propõe o convite a Felca para participar do encontro. A CCJ deve analisar o requerimento na quarta-feira (13).
Entenda
A iniciativa da senadora surgiu após Felca publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.
O influenciador também enfrenta acusações de explorar trabalho infantil em vídeos publicados na internet com menores de idade. Hytalo possui mais de 20 milhões de seguidores.
Na gravação, Felca apresenta outros exemplos de exploração infantil nas redes e demonstra como as plataformas atuam para direcionar conteúdos de crianças a pedófilos.
Ainda nesta terça-feira, os senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF) protocolaram pedido de criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que exualizam crianças e adolescentes.
O requerimento reuniu assinaturas de 70 senadores.
