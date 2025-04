Lewandowski diz que fala de ‘polícia prende mal’ foi voltada a processos do Judiciário e defende PEC da Segurança Ministro da Justiça disse que pasta está empenhada em melhorias para categorias policiais Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 12h19 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h24 ) twitter

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comentou declaração de que 'polícia prende mal' Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 29.04.2025

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira (29) que a declaração polêmica de que a polícia “prende mal” foi voltada para processos do Judiciário, sem ofensas às categorias policiais.

A deputados da Comissão de Segurança, o ministro estar “de mãos dadas” com policiais e que a posição foi centrada para processos em audiências de custódia — quando juízes julgam algum criminoso apenas pela motivação levada à Corte, sem conhecer antecedentes policiais de outros estados.

“O que é que eu disse quando eu disse que a polícia prendia mal e o Judiciário era obrigado a soltar em determinadas situações, eu disse isso no contexto das audiências de custódia e no contexto exatamente do Sistema Único de Segurança Pública que queremos estabelecer”, defendeu.

O sistema citado pelo ministro faz parte da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança, enviada pelo governo ao Congresso.

Em outros momentos, Lewandowski também disse que o ministério tem se empenhado em melhorias para categorias policiais, em atendimento para auxílio psicológico, ampliação de programas habitacionais para imóveis e aposentadoria.

