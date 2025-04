Lewandowski e forças de segurança lamentam morte de três agentes da PRF em acidente Segundo a PRF, os três estavam em serviço no momento do acidente Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lewandowski e forças de segurança lamentam morte de três agentes da PRF Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, manifestou profundo pesar pela morte de três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), vítimas de um acidente com viatura ocorrido na madrugada desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro.

Em nota oficial, Lewandowski expressou solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas, e reafirmou o compromisso do Governo Federal em prestar todo o apoio necessário neste momento de dor. O ministro também destacou a importância da PRF na preservação da ordem pública e reconheceu o esforço dos policiais, que estavam em serviço durante o feriado, atuando pela segurança nas rodovias federais.

“Os policiais envolvidos estavam no exercício de suas funções, empenhados em garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado. O ministro reconhece o trabalho incansável da corporação e reafirma o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a valorização dos profissionais de segurança pública”, diz o comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

PRF decreta luto oficial de três dias

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte dos policiais Carlos Eduardo Mariath Macedo (41), Rodrigo Pizetta Fraga (47) e Diego Abreu de Figueiredo (47), durante um acompanhamento tático na cidade do Rio de Janeiro. Em reconhecimento ao serviço prestado pelos agentes, a corporação decretou luto oficial de três dias em todo o país.

‌



Segundo a PRF, os três estavam em serviço no momento do acidente, atuando com “dedicação e coragem no cumprimento da missão de proteger a sociedade brasileira”.

A corporação também divulgou informações sobre os policiais:

‌



PRF Diego Figueiredo ingressou na PRF em janeiro de 2022, era lotado na 6ª Delegacia no Rio de Janeiro, tinha 47 anos, era casado e deixa um filho.

PRF Carlos Mariath entrou na instituição em fevereiro de 2017, atuava na Delegacia de Duque de Caxias, tinha 41 anos, era casado e deixa dois filhos.

PRF Rodrigo Pizetta fazia parte da PRF desde setembro de 2012, também lotado em Duque de Caxias, tinha 47 anos, era casado e deixa uma filha.

O diretor-geral da PRF está a caminho do Rio para prestar homenagens pessoalmente aos colegas de corporação.

“A PRF expressa sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho dos policiais, reafirmando o compromisso com a memória e o legado daqueles que deram suas vidas em defesa da sociedade”, informou a instituição.

‌



Polícia Federal também se pronuncia

A Polícia Federal também divulgou nota de pesar pela tragédia, prestando solidariedade à PRF e aos familiares das vítimas.

“Reiteramos nosso respeito e reconhecimento ao compromisso desses profissionais com a segurança pública e com a proteção da sociedade brasileira”, declarou a PF.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp