Líder do PT pede ao STF para proibir nomeação de Eduardo Bolsonaro em secretarias Na segunda-feira (21), Lindbergh pediu a prisão do deputado por ameaças a agentes da Polícia Federal em uma live Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/07/2025 - 16h46 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h06 )

Líder do PT pede ao STF para proibir nomeação de Eduardo Bolsonaro em secretarias

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias(RJ), pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a vedação da nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para qualquer cargo comissionado, de livre nomeação ou função de confiança, nas esferas estadual, distrital ou municipal.

O pedido ocorreu dentro do inquérito aberto no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro para apurar possível tentativa de obstrução de investigação em relação ao ex-presidente jir Bolsonaro.

Segundo Lindbergh, os governadores Cláudio Castro (RJ), Tarcício de Freitas (SP) e Jorginho Mello (SC) têm supostamente articulado a nomeação do deputado para cargo comissionado em secretarias estaduais.

“O objetivo dissimulado dessa nomeação é garantir sustentação financeira irregular, simular vínculo funcional e permitir a manutenção de sua permanência no exterior, mesmo após o encerramento de sua licença parlamentar e o bloqueio judicial de seus bens e valores”, disse.

‌



Para o líder do PT, a eventual nomeação de Eduardo Bolsonaro para cargo de livre provimento estadual em tais condições configura um ato de desvio de poder.

“A utilização de aparato estadual para promover a blindagem de um parlamentar que atua abertamente pela imposição de sanções estrangeiras contra o Brasil, inclusive celebrando tarifas impostas por potências estrangeiras ao país, constitui fato inédito e gravíssimo, que compromete a unidade da Federação e afronta o princípio da lealdade institucional”, afirmou.

‌



Na segunda-feira (21), Lindbergh pediu a prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro por ameaças a agentes da Polícia Federal em uma live.

