Líder do PT pede prisão de Eduardo Bolsonaro após ameaças a agentes da Polícia Federal A live ocorreu no último domingo (20), dias após a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 21/07/2025 - 17h09 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h13 )

Líder do PT pede prisão de Eduardo Bolsonaro após ameaças a agentes da Polícia Federal Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Arquivo

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro por ameaças a agentes da Polícia Federal em uma live.

O pedido ocorreu dentro do inquérito aberto no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro para apurar possível tentativa de obstrução de investigação em relação ao ex-presidente.

A live ocorreu no último domingo (20), dias após a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo.

“Vai lá, coleguinha, cachorrinho da Polícia Federal… se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui”, disse Eduardo na transmissão.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou publicamente que se trata de uma “covarde tentativa de intimidação” e afirmou que o episódio será formalmente comunicado ao STF para fins de apuração e responsabilização.

Segundo o parlamentar, a fala que, em tese, caracterizaria ameaça, ainda que formulada em tom coloquial, tem inequívoco caráter intimidatório.

“A conduta descrita não se amolda à liberdade de expressão parlamentar, mas à prática de atos ilícitos com potencial de afetar o andamento da investigação criminal, constranger servidores públicos e subverter a autoridade da Corte, sendo, portanto, juridicamente relevante”, disse.

O parlamentar afirmou ainda que não se trata de episódio isolado.

“Eduardo Bolsonaro permanece em campanha internacional contra o sistema de justiça brasileiro, com apoio de autoridades estrangeiras, articulações para sanções econômicas, financiamento ilícito confessado por seu pai e reiteradas declarações que atentam contra a soberania e o Estado de Direito”.

