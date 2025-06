Líder do PT pede extradição e prisão preventiva de Carla Zambelli Deputado acionou PGR contra deputada, que anunciou estar na Europa disse que se licenciará do cargo Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h11 ) twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se tornou alvo de um pedido de prisão preventiva Lula Marques/Agência Brasil (Arquivo)

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), acionou a PGR (Procuradoria-Geral da República) com um pedido de extradição e prisão preventiva contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP).

A solicitação foi formalizada nesta terça-feira (3), horas após Zambelli anunciar que vai se licenciar do cargo para ficar na Europa. A política atribuiu a decisão a uma “perseguição política”.

Lindbergh, por sua vez, criticou o movimento e avalia que Zambelli está “foragida”. O deputado também diz haver risco da saída da deputada contra a ordem pública e integridade de instituições brasileiras.

“A conduta de Zambelli configura ameaça grave e reiterada à soberania nacional e à ordem constitucional, exigindo resposta imediata do Estado para restaurar a autoridade da jurisdição penal e impedir que redes antidemocráticas instrumentalizem estruturas externas para garantir impunidade”, afirmou o líder, em publicação.

O líder do PT também sustenta que a parlamentar planejou fuga ao exterior ao pedir a apoiadores valores em transferências financeiras. A deputada arrecadou ao menos R$ 285 mil, sob justificativa de pagar valores ao STF (Supremo Tribunal Federal).

“O planejamento deliberado da fuga, aliado à manutenção de redes de financiamento (como os R$ 285 mil recebidos por Pix) comprova que a representada dispõe de meios logísticos, econômicos e jurídicos para frustrar a aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva o único mecanismo eficaz à disposição do Estado brasileiro para impedir o descrédito da jurisdição do STF e o risco de impunidade”, afirma trecho do pedido encaminhado à PGR.

No pedido feito à PGR, Lindbergh pede, também, que o nome de Zambelli seja incluído na lista de difusão da organização internacional de polícia criminal Interpol. A solicitação ainda pede o bloqueio de valores recebidos via Pix e a revogação do passaporte diplomático da parlamentar.

Decisão de Zambelli em deixar o Brasil

Pela manhã, Zambelli divulgou a ida para o exterior como uma forma de responder a uma “perseguição política”. Em maio, a deputada foi condenada pelo STF em uma pena de 10 anos, por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A deputada também se tornou alvo de multa no valor de dois mil salários-mínimos, além de uma indenização de R$ 2 milhões por danos materiais e morais. O valor levou a parlamentar a iniciar uma campanha de arrecadação para bancar os valores.

