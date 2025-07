Lula anuncia quais favelas do país serão contempladas com R$ 800 milhões para urbanização Programa voltado a comunidades prevê investimentos em infraestrutura urbana, como saneamento e contenção de encostas Brasília|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula anunciou R$ 800 milhões para urbanização de favelas através do Novo PAC.

A apresentação foi realizada em Osasco (SP), um dos municípios contemplados.

O programa Periferia Viva visa oferecer infraestrutura básica e melhorias habitacionais em comunidades carentes.

Lula ressaltou a desigualdade na oferta de oportunidades e moradia no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida faz parte do Periferia Viva, programa lançado por Lula no fim de 2024 Ricardo Stuckert/PR - 23.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, nesta sexta-feira (25), os municípios contemplados com R$ 800 milhões do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a urbanização de favelas em todo o país. A apresentação será feita em Osasco (SP), cidade beneficiada pelos investimentos.

A iniciativa faz parte do programa Periferia Viva, lançado em novembro de 2024. As cidades escolhidas foram inscritas pelas autoridades locais.

Além das favelas, o Periferia Viva prevê recursos para loteamentos informais e palafitas. O objetivo é oferecer infraestrutura básica, como saneamento, obras viárias, contenção de encostas e iluminação pública.

O programa também inclui investimento para melhorias habitacionais, recuperação ambiental, regularização fundiária e trabalho social, além de construção de casas, em caso de reassentamentos.

A iniciativa prioriza quatro eixos, com mais de 30 políticas elaboradas pelos ministérios do governo federal:

Infraestrutura;

Equipamentos sociais;

Fortalecimento social e comunitário e

Inovação, tecnologia e oportunidades.

Entre os critérios, estão municípios das 27 unidades da federação, isolados ou integrantes de arranjos populacionais com mais de 300 mil habitantes — de acordo com uma lista pré-definida pelo governo.

Periferia Viva

Ao lançar o programa, Lula destacou a desigualdade na oferta de oportunidades.

“Tem gente que pode escolher a sua profissão. Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Da mesma forma, há uma parte do povo que escolhe onde morar. E outros ficam com o que resta”, declarou, à época.

