Lula chama de ‘traidores da pátria’ políticos que apoiam ataques de Trump ao Brasil Na TV, Lula chamou taxa dos EUA de ‘chantagem inaceitável’ e disse que Brasil pode retaliar Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 22h22 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula criticou tarifaço de Trump em pronunciamento na TV Ricardo Stuckert/PR - 17.7.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “traidores da pátria” os políticos brasileiros que apoiam as recentes declarações e medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite desta quinta-feira (17), Lula reagiu com indignação à decisão de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto — e acusou o republicano de tentar interferir na soberania nacional.

Sem citar nomes diretamente, Lula criticou o apoio de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ao discurso do norte-americano, que alega haver perseguição judicial no Brasil e questiona a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal) e do sistema democrático brasileiro.

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo”, declarou Lula no pronunciamento.

RESUMO DA NOTÍCIA Lula chamou de "traidores da pátria" políticos que apoiam ataques de Trump ao Brasil.

Presidente criticou tarifa de 50% imposta por Trump e afirmou que é uma "chantagem inaceitável".

Ele reafirmou a disposição do Brasil para diálogo e não descartou retaliar com alíquotas semelhantes.

Lula defendeu a soberania brasileira e garantiu a proteção do Pix, sistema de pagamento do país. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ao longo de quase cinco minutos de fala, Lula se referiu a Trump apenas como “presidente norte-americano”, mas foi direto ao responder o conteúdo da carta enviada por ele ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, Trump critica o Judiciário brasileiro e sugere que as instituições estariam agindo politicamente contra Bolsonaro.

‌



Lula rebateu, dizendo que “o Brasil conta com um Poder Judiciário independente” e acusou Trump de usar “informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos” para justificar a taxação. O petista classificou a medida como “chantagem inaceitável”.

“O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”, disse Lula.

‌



Defesa da Justiça e do Pix

O presidente aproveitou o discurso para defender a atuação da Justiça brasileira na regulação das plataformas digitais e reforçar que “ninguém está acima da lei” no país. Também respondeu a críticas dos EUA ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro.

“Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo.”

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Possível retaliação

Apesar de reafirmar a disposição do Brasil para o diálogo, Lula disse que o governo não descarta retaliar a taxação dos EUA aplicando a mesma alíquota de 50% sobre produtos norte-americanos.

Ele mencionou o uso de instrumentos como a Lei da Reciprocidade e recursos à OMC (Organização Mundial do Comércio).

“Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça: o Brasil tem um único dono — o povo brasileiro”, declarou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pronunciamento completo de Lula na TV

Minhas amigas e meus amigos,

Fomos surpreendidos, na última semana, por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50%, a partir de 1º de agosto.

O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos.

Contamos com um Poder Judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional.

Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida.

Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo.

Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras.

No Brasil, ninguém — ninguém — está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas.

Minhas amigas e meus amigos,

Estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Essa é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviços, o setor agrícola e os trabalhadores.

Estamos juntos na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo, e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer.

Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo.

Minhas amigas e meus amigos,

A primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam, há mais de 15 anos, robusto superávit comercial de US$ 410 bilhões de dólares.

O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em dois anos, já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. E estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030.

Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo.

Minhas amigas e meus amigos,

Quando tomamos posse na Presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas dois anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior.

Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe.

Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia. Desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional.

Minhas amigas e meus amigos,

Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações.

Mas que ninguém se esqueça: o Brasil tem um único dono — o povo brasileiro.

Muito obrigado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp