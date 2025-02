Lula critica pesquisas sobre queda de popularidade e diz que vai trocar ministro quando quiser Presidente relatou nesta quarta-feira (19) estar ‘muito contente’ com os membros do governo neste momento Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 14h10 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h10 ) twitter

Lula afirma estar contente com os ministros Ricardo Stuckert/Presidência da República - 3.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (19) estar “muito contente” com os membros do governo federal neste momento do mandato e afirmou que realizará eventual reforma ministerial “quando quiser”. “Da mesma forma que convidei, eu tiro na hora que quiser. É simples assim. Sem nenhum problema”, afirmou. O chefe do Executivo também criticou as pesquisas que apontam queda de popularidade.

“A segunda coisa é que mudar ou não mudar o governo é uma coisa que pertence muito e intimamente ao presidente da República. Estou contente com governo, muito contente, acho que todo mundo cumpriu à risca o que era para fazer”, disse o presidente brasileiro.

“E, ao longo do tempo, não precisa ser um mês do ano, pode ser no meio, no final, o presidente vai mudando as pessoas na medida em que ele entende que tem que mudar as pessoas. Não faz parte do meu discurso. Nenhum jornalista ouviu eu dizer que vou fazer reforma de governo, ministerial. Essa palavra não existe na minha boca”, acrescentou.

Lula comentou as pesquisas que apontam para uma queda de popularidade do presidente. “Eu nunca levei definitivamente à sério qualquer pesquisa feita em qualquer momento. Uma pesquisa serve para estudar, saber se tem que mudar de comportamento, mudar de ação, é isso que eu faço. A única coisa que posso dizer é que tenho mandato até 2026 e quero entregar o país que prometi durante a campanha eleitoral e vou entregar esse país talvez melhor do que prometi”, rebateu.

Segundo Lula, 2025 é o ano da colheita de políticas públicas implementadas durante os dois primeiros anos deste terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. O petista aproveitou o momento para afirmar que a economia do país vai crescer acima das previsões mais uma vez, sendo 3,8% neste ano. “Passamos dois anos arrumando a casa, fazendo manejo na terra, jogando semente, adubando, e 2025 será o grande ano da colheita de políticas públicas.”