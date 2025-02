Lula se reúne com primeiro-ministro de Portugal; países discutem parceria Ações nas áreas de saúde, ciência e tecnologia e segurança pública são debatidas entre ministros das duas nações Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 10h24 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Rebelo, Lula e Luís Montenegro, em Brasília Ricardo Stuckert/PR - 18.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, na manhã desta quarta-feira (19), com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Os líderes discutem parcerias entre os dois países em áreas estratégicas e preparam para o anúncio de investimentos.

Segundo o Planalto, serão assinados instrumentos bilaterais em áreas como saúde, ciência e tecnologia e segurança pública. Entre os anúncios previstos, estão instalação de escritório da Apex em Lisboa; as confirmações da compra de 12 Super Tucanos pela Força Aérea Portuguesa e da parceria entre a OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal) e a Embraer, para adaptação da aeronave a padrões da OTAN.

Além disso, os dois países acertaram a abertura de escritório da Embraer Defesa e Segurança em Lisboa e a criação de escritório de cooperação do Ministério das Relações Exteriores na capital portuguesa. Os atos foram acertados em reuniões de alto nível dos ministros, chamada de cimeira.

A delegação portuguesa é formada por cerca de 10 ministros. “A ideia é que eles tenham reuniões com seus homólogos brasileiros para discutir diferentes áreas de cooperação. Deve haver, também, assinatura de atos”, explicou o diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, Flávio Célio Goldman, em coletiva de imprensa, na última sexta (14).

‌



“Ela [cimeira] é uma instância importante de cooperação entre Brasil e Portugal, de diálogo político. É precedida de uma série de reuniões temáticas, de subcomissões dedicadas aos principais temas da cooperação e da relação bilateral. Um número expressivo de acordos deve ser assinado, cobrindo várias áreas importantes”, detalhou Goldman.

Na última terça-feira (18), Lula recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Os dois se reuniram de forma bilateral e, durante à noite, participaram da cerimônia de entrega do Prêmio Camões, de 2024, a poetisa Adélia Prado. A honraria é considerada a principal em língua portuguesa. Adélia é poetisa, romancista, contista, filósofa e professora brasileira, natural de Divinópolis, Minas Gerais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Denúncia contra Bolsonaro

Na cerimônia desta quarta-feira (19), Lula foi questionado sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro. O presidente, no entanto, não comentou, disse que precisava receber o premiê português e deixou o espaço rumo ao encontro com o líder de Portugal. Os ministros do governo também foram perguntados, mas não responderam.

Bolsonaro foi denunciado pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal) por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia. Segundo a defesa do ex-presidente, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.