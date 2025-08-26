Lula critica suspensão do visto de Lewandowski: ‘Vergonhoso para eles’ Presidente afirmou que atitude é inaceitável; outras autoridades brasileiras já tiveram vistos anulados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h27 ) twitter

Lula prestou solidariedade a ministro da Justiça Marcelo Camargo/ Agência Brasil - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (26), durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, a suspensão do visto americano do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Lula prestou solidariedade ao ministro e classificou a postura dos Estados Unidos como “vergonhosa”.

“Queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade - e a do governo - a você, por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar o teu visto. Na verdade, acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência e sua capacidade. É vergonhoso para eles e não para você”, disse.

Lula acrescentou que o ministro deve ter orgulho da suspensão e das ações que adotou para que os Estados Unidos sentissem “tanto ódio do Brasil que chegasse a suspender” o visto dele.

“Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra todos os ministros da Suprema Corte e contra qualquer personalidade brasileira”, declarou.

Entenda

A declaração de Lula ocorreu na abertura da reunião ministerial no Palácio do Planalto. O presidente convocou a equipe para fazer um balanço e projetar as prioridades do governo até 2026.

Também está na pauta um alinhamento do discurso do Executivo em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

A expectativa do Executivo com a reunião também é reforçar as ações tomadas para amenizar os impactos. A taxa de 50% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou um plano de contingência — batizado de Plano Brasil Soberano — para socorrer os setores mais afetados. A medida prevê a manutenção de empregos, a devolução de parte dos impostos pagos pelas empresas e a compra, pelo governo, de alimentos perecíveis para o consumo em escolas, hospitais e nas Forças Armadas.

