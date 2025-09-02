Lula diz que não há necessidade de temer nova sanção dos EUA por julgamento de Bolsonaro Lula criticou Trump, afirmando que ele não foi eleito para ser ‘imperador do mundo’ e tem comportamento ‘inacreditável’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 02/09/2025 - 20h15 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula afirma que não há motivo para temer sanções dos EUA devido ao julgamento de Bolsonaro no STF.

O presidente critica a postura de Donald Trump, mencionando que ele não deve agir como "imperador do mundo".

As negociações com os EUA estão sendo conduzidas por autoridades brasileiras, incluindo o vice-presidente e ministros.

O Brasil já recorreu à OMC e Lula espera mudanças na postura de Trump em relação a acordos internacionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula disse ter esperança de que Trump reconheça que precisa negociar Ricardo Stuckert/PR - 22.8.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (2) que não há necessidade de temer sanções dos Estados Unidos por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal). O petista também reiterou que o “Lula paz e amor” está de volta para negociar com o líder americano, Donald Trump.

“O que está acontecendo nos EUA é que ele desacreditou de qualquer coisa que tínhamos como conhecimento na história da humanidade: de um governo se meter a julgar o comportamento da Justiça de outro país”, disse Lula. “Acho que as pessoas precisam aprender a respeitar. Cada um toma conta do seu terreno.”

O presidente voltou a criticar Trump, afirmando que ele não foi eleito para ser “imperador do mundo”, comportamento que considera “inacreditável”. Reforçou ainda que as tratativas com os Estados Unidos estão sendo conduzidas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Segundo Lula, o presidente americano tem direito de estabelecer taxas, mas deve respeitar as regras multilaterais. O petista destacou o Brasil já recorreu à OMC (Organização Mundial de Comércio) por conta disso e acrescentou que aguarda uma mudança de postura de Trump.

‌



“Sinceramente, eu espero que, em algum momento, aconteça alguma coisa na cabeça do presidente Trump, e ele perceba: ‘Puxa vida, tem que negociar’. Não só com o Brasil, mas com a China, a Índia a Venezuela, com todo mundo”, continuou o presidente.

“Porque o mundo de paz que nós queremos construir depende de nós não de ninguém. Só depende de nós. E o Brasil faz parte de um continente reconhecido como zona de paz.”

‌



As declarações do presidente foram feitas após prestação de condolências no velório do jornalista Mino Carta, fundador do veículo Carta Capital em São Paulo.

Também estavam presentes no evento o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira; o ministro do Trabalho, Luiz Marinho; e o presidente do PT, Edinho Silva.

‌



Perguntas e Respostas

O que Lula disse sobre as sanções dos EUA em relação ao julgamento de Bolsonaro?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não há necessidade de temer sanções dos Estados Unidos devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Ele destacou que o Brasil deve cuidar de seus próprios assuntos e que cada país deve respeitar a soberania dos outros.

Qual foi a crítica de Lula em relação ao comportamento de Donald Trump?

Lula criticou Trump, afirmando que ele não foi eleito para ser “imperador do mundo” e considerou seu comportamento “inacreditável”. O presidente brasileiro ressaltou que as negociações com os Estados Unidos estão sendo conduzidas por membros de seu governo, incluindo o vice-presidente e ministros.

O que Lula espera em relação à postura de Trump?

Lula expressou a esperança de que Trump reconheça a importância de negociar não apenas com o Brasil, mas também com outras nações, como China, Índia e Venezuela. Ele enfatizou que a construção de um mundo em paz depende da ação dos países e não de imposições externas.

Em que contexto foram feitas as declarações de Lula?

As declarações de Lula foram feitas após a prestação de condolências no velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo, onde também estavam presentes outros ministros e o presidente do PT.

