Tentativa de golpe: como será o julgamento? O que diz a PGR? Entenda em infográficos Ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus são julgados pelo STF por um plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022 Brasília|Augusto Fernandes e Luce Costa, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 15h54 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h34 ) twitter

Moraes é o relator do caso no STF Luiz Silveira/STF - 2.9.2025

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista.

Nesta fase do processo, os cinco ministros do colegiado vão decidir se os réus devem ou não ser condenados. Além disso, definir qual pena deve ser aplicada.

Esse grupo também é chamado de núcleo crucial e, segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), “desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, para prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário”.

Nos infográficos a seguir, o R7 mostra como será o julgamento, quem são os réus e por quais crimes eles respondem.

