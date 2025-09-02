‘Não tem por que temer acusação dos EUA’, diz Lula: ‘Cada um toma conta do seu ninho’ Petista reforçou que ‘Lulinha paz e amor’ está disposto e negociar com Trump e voltou a pedir que norte-americano respeite o Brasil Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 17h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h35 ) twitter

Lula diz esperar que Trump perceba necessidade de negociar HUMBERTO BISPO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.09.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira (2) o tarifaço imposto por Donald Trump a produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos.

Lula declarou novamente que o norte-americano não foi “eleito para ser imperador do mundo”, destacou que o comportamento de Trump é “inacreditável”, mas reforçou que “o Lulinha paz e amor” está pronto para negociar.

“Eu acho que não tem porque ficar temendo acusação americana. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele [Trump] exacerbou qualquer coisa que a gente tinha conhecimento na história da humanidade. Um governo se meter a julgar o comportamento da Justiça de outro país. É um negócio inacreditável. Eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar”, afirmou a jornalistas, na saída do velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo (SP).

A tarifa de 50% sobre itens brasileiros exportados para os EUA foi anunciada por Trump em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

‌



“Cada um toma conta do seu terreiro. Cada um toma conta do seu ninho. E eu vou repetir aqui, o Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Ele foi eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte”, criticou Lula.

Negociações

Desde a determinação do republicano, o governo brasileiro tenta reverter a sobretaxa. As negociações com os norte-americanos e com os setores brasileiros mais afetados são comandadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

‌



“Ele [Trump] tem direito a criar as taxas, mas tem regra. Nós temos uma OMC [ (Organização Mundial do Comércio)], por isso tem que ser respeitado. Por isso que o Brasil já recorreu à OMC”, acrescentou.

Além de manter diálogo, o governo de Lula acionou a OMC contra a decisão de Trump e anunciou um pacote de socorro às empresas mais atingidas. Em outra frente, a gestão petista prioriza a abertura de mercados com outros países.

‌



“A gente vai utilizar todos os mecanismos legais. Eu tenho o Alckmin, eu tenho o [ministro da Fazenda, Fernando] Haddad, e tenho o [ministro das Relações Exteriores], Mauro Vieira, negociando”, reforçou Lula, ao ressaltar que segue aberto a negociar com os EUA.

“Falei outro dia em uma entrevista. Se o Trump estiver disposto a negociar, o Lulinha paz e amor está de volta. Porque eu nasci na minha vida política, negociando, perdi negociando, ganhei negociando, mas é a forma mais responsável e mais justa possível. É você sentar em torno de uma mesa, tirar suas divergências e que vença aquele que tiver mais razoes e mais argumentos”, destacou o petista.

O presidente voltou a dizer, ainda, que não tem “nenhum interesse em brigar” com os EUA e declarou esperar que Trump perceba a importância de negociar.

“Eu tenho interesse de fazer com que essa amizade de 201 anos possa conviver democraticamente mais 201 anos. Eu, sinceramente, estou no aguardo de que em algum momento vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente [Trump] e ele vai perceber. ‘Puxa vida, eu tenho que negociar’. Não só com o Brasil, mas com a China, a Índia, a Venezuela. Negociar com todo mundo”, defendeu.

