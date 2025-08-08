Lula diz que vai garantir que exportadores do país não tenham prejuízo com tarifaço No Acre, Lula anunciou mais de R$ 1 bilhão em investimentos para o estado Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 08/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula promete garantir que exportadores brasileiros não tenham prejuízo com a tarifa de 50% imposta pelos EUA.

Durante evento no Acre, criticou o governo Bolsonaro e denunciou tentativas de golpe por parte de Eduardo Bolsonaro.

Anunciou R$ 1,1 bilhão em investimentos para o Acre, incluindo infraestrutura e educação, com foco nas obras da BR-364.

Visita a Rondônia para mais anúncios em transporte, educação e energia, visando acelerar o crescimento regional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Anúncio foi feito em Rio Branco, com a presença do presidente Lula Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (8), que vai garantir que os exportadores brasileiros não tenham prejuízo com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, que entraram em vigor nesta semana. O governo deve apresentar um plano para socorrer as empresas exportadoras até a próxima terça-feira (12).

“O governo brasileiro vai garantir que os nossos exportadores não tenham prejuízo neste país”, afirmou.

Durante anúncio de investimentos para o estado do Acre, Lula criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que ele mandou o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para os EUA para pedir aos americanos que “deem golpe no país”.

“Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros pelo prejuízo que os EUA está dando para esse país”, disse o presidente.

Lula ainda disse que vai ligar para a China nesta semana para vender ao país 1 bilhão de dólares de pé de frango. “Pode ter certeza o governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém”, afirmou.

O presidente também defendeu o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos EUA e de tentativa de pedido de impeachment por parte de parlamentares.

“Quem deveria ter impeachment são esses deputados e senadores que não querem permitir que funcione a Câmara e o Senado”, disse Lula.

Investimentos

Na cerimônia, o governo federal anunciou mais de R$ 1,1 bilhão para o estado do Acre. O valor será destinado a diversas áreas, incluindo infraestrutura e educação.

Um dos investimentos são as obras na BR-364, rodovia federal que atravessa o Acre e pela qual escoa a produção do estado. As intervenções somam 286,7 quilômetros e receberão R$ 870,9 milhões.

A cerimônia, que contou com a presença do presidente e dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, foi realizada na Cooperacre, cooperativa que é referência na produção de castanhas no Brasil, em Rio Branco.

Santana anunciou R$ 33 milhões para melhorias no Instituto Federal do Acre, que ganhará um novo campus. Para a Amazônia Legal serão investidos R$ 252 milhões, para o Programa Luz Para Todos.

Além disso, ainda neste mês será publicado o edital de contratação do projeto para a construção da ponte sobre o Rio Juruá, que vai conectar os municípios de Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. A obra vai eliminar a necessidade da travessia por balsa, com acontece atualmente.

Pela tarde, Lula vai visitar Rondônia e também para anúncio de investimentos em educação, transportes e energia. O objetivo é acelerar o crescimento regional e fortalecer os serviços públicos.

