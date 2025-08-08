Presidente Lula anuncia investimentos no Acre e em Rondônia nesta sexta-feira Governo federal vai realizar obras e reparos na BR-364 e 317, além de destinar recursos do Novo PAC para os estados Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula anuncia ações do governo no Acre e em Rondônia nesta sexta-feira.

Obras na BR-364 e BR-317 receberão investimentos de R$ 870,9 milhões.

Lula também visita Rondônia para falar sobre investimentos em educação e saúde.

Porto Velho será contemplada com R$ 37,3 milhões para melhorar serviços de saúde. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em Porto Velho (RO), Lula falará sobre investimentos em educação, transportes e energia Ricardo Stuckert / PR - 01.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta sexta-feira (8) diversas ações do governo federal para os estado do Acre e de Rondônia. Pela manhã, o governo vai realizar evento na Cooperacre, em Rio Branco, cooperativa que é referência na produção de castanhas no Brasil.

Na ocasião, Lula vai anunciar obras e reparos na BR-364, rodovia federal que atravessa o Acre e pela qual escoa a produção do estado.

Ações também serão realizadas na BR-317, via que conecta o Acre à fronteira com Peru e Bolívia. As intervenções somam 286,7 quilômetros e terão investimento de R$ 870,9 milhões.

Os ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, também participarão da cerimônia.

Pela tarde, Lula visita Rondônia e anuncia, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, investimentos em educação, transportes e energia. O objetivo é acelerar o crescimento regional, gerar empregos e fortalecer os serviços públicos.

Novo PAC

Porto Velho está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos para captar recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 2025.

A capital de Rondônia foi contemplada com um investimento de R$ 37.331.478,94. Os recursos serão aplicados na área da saúde, com foco na ampliação do acesso a serviços essenciais e na melhoria da qualidade de vida da população.

