Presidente Lula anuncia investimentos no Acre e em Rondônia nesta sexta-feira
Governo federal vai realizar obras e reparos na BR-364 e 317, além de destinar recursos do Novo PAC para os estados
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta sexta-feira (8) diversas ações do governo federal para os estado do Acre e de Rondônia. Pela manhã, o governo vai realizar evento na Cooperacre, em Rio Branco, cooperativa que é referência na produção de castanhas no Brasil.
Na ocasião, Lula vai anunciar obras e reparos na BR-364, rodovia federal que atravessa o Acre e pela qual escoa a produção do estado.
Ações também serão realizadas na BR-317, via que conecta o Acre à fronteira com Peru e Bolívia. As intervenções somam 286,7 quilômetros e terão investimento de R$ 870,9 milhões.
Os ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, também participarão da cerimônia.
Pela tarde, Lula visita Rondônia e anuncia, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, investimentos em educação, transportes e energia. O objetivo é acelerar o crescimento regional, gerar empregos e fortalecer os serviços públicos.
Novo PAC
Porto Velho está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos para captar recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 2025.
A capital de Rondônia foi contemplada com um investimento de R$ 37.331.478,94. Os recursos serão aplicados na área da saúde, com foco na ampliação do acesso a serviços essenciais e na melhoria da qualidade de vida da população.
