Lula e nove ministros vão ao RS neste domingo para acompanhar situação das chuvas

Lula visitou o RS em 2 de maio (Ricardo Stuckert/PR - 2.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nove ministros chegam ao Rio Grande do Sul neste domingo (5) para monitorar a situação do estado em meio às fortes chuvas que causam enchentes, inundações e deslizamentos . O objetivo da visita da comitiva presidencial é acompanhar de perto o trabalho de resgate e apoio à população gaúcha. A chegada está prevista para 10h30.

“Estou em contato permanente com os ministros e o comando militar que estão no Rio Grande do Sul. Amanhã retorno ao estado para acompanhar e reforçar o trabalho coordenado com o governo do estado e as prefeituras nesse momento tão difícil”, disse Lula em uma rede social no sábado (4).

Esta é a segunda vez que o presidente vai ao Rio Grande do Sul diante da tragédia que vive o estado. Na quinta-feira (2), Lula se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB). Na ocasião, havia a previsão de um sobrevoo nas regiões afetadas pelas chuvas, mas o mau tempo não permitiu a programação.

Devem acompanhar Lula na viagem deste domingo os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Saúde, Nísia Trindade; e da Educação, Camilo Santana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também vai ao Rio Grande do Sul com Lula.

A equipe se somará às autoridades federais que já estão no estado: os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana; o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto; e o secretário nacional de Assistência Nacional, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, André Quintão.

Lula vai se reunir com Leite, prefeitos dos municípios afetados e autoridades locais, com o objetivo de reforçar o trabalho conjunto que está sendo feito.

O presidente prometeu apoio financeiro para saúde, transporte e alimentos, garantindo que o governo fará tudo ao seu alcance para atender às necessidades da população afetada.

“O governo federal está em diálogo permanente com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras para apoiar a região no que for necessário. Não mediremos esforços para ajudar os municípios que sofrem com as chuvas e salvar vidas”, afirmou o presidente.

55 mortes confirmadas e 74 desaparecidos

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 18h de sábado (4), 55 pessoas já morreram em decorrência das chuvas e outros sete óbitos estão em investigação. Há 107 feridos e o número de desaparecidos é de 74.

Segundo o informe, 317 municípios foram atingidos. Com isso, há 13.324 pessoas em abrigos. Os desalojados são 69.242. Um total de 510.585 pessoas foram atingidas de alguma forma. O Governo do Rio Grande do Sul diz que 418,2 mil casas e estabelecimentos estão sem luz e 1.056.877 sem abastecimento de água.

A Defesa Civil estadual pretende ainda aumentar o nível de prevenção e pediu para que as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul se cadastrem para receber alertas meteorológicos.

Desde 26 de abril, o estado teve chuvas diárias que ultrapassaram os 200 mm e causaram alagamentos, enxurradas, deslizamentos. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública devido às enchentes.