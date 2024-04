Lula é vacinado contra gripe no Planalto: 'Não precisa ter medo'

Alto contraste

Lula, de 78 anos, recebe vacina da gripe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 anos de idade, recebeu uma dose da vacina contra gripe nesta segunda-feira (8). A médica da Presidência da República Ana Helena Germoglio imunizou o petista, durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Vou tomar a vacina aqui para incentivar o povo brasileiro a se vacinar. Com a vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer... Vou tomar vacina para incentivar todas as pessoas: homens, mulheres, adolescentes e crianças. Não precisa ter medo de tomar vacina, porque a vacina é uma garantia de que você vai estar prevenido de doenças que podem te levar a morrer", afirmou Lula.

A vacinação do presidente estava marcada para ocorrer no início deste ano, mas foi adiada por causa de agenda. Agora, durante evento no Planalto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, Lula foi vacinado. O presidente brincou ao questionar se o imunizante seria aplicado por ela, mas lembrou que é pesquisadora, e não médica.