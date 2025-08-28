Lula elogia megaoperação contra PCC: ‘Maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado’ Operações envolveram equipes da PF, PM, Gaeco e agentes e fiscais das Receitas estadual e Federal; R7 denunciou esquema em maio Brasília|Ana Isabel Mansur e Edis Henrique Peres, do R7 em Brasília 28/08/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula elogia operação contra o PCC como a maior resposta do Estado ao crime organizado.

A megaoperação envolve a Polícia Federal, Militar, e promotores do Gaeco em investigações sobre o setor de combustíveis.

Mais de 350 alvos têm mandados de busca e apreensão relacionados a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Estudos revelam que mais de R$ 7,6 bilhões foram sonegados por postos de gasolina ligados a facções criminosas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula manifestou-se pelas redes sociais Antonio Cruz/Agência Brasil - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quinta-feira (28) a megaoperação de diversos órgãos brasileiros contra o crime organizado. A ação, formada por três operações distintas, investiga esquema no setor de combustíveis.

Segundo o petista, trata-se da “maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui”. As operações envolveram equipes da Polícia Federal, Polícia Militar e Promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além de agentes e fiscais das Receitas estadual e Federal.

“Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores: cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente, com qualidade e concorrência leal”, escreveu Lula, em uma rede social.

A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos estaduais, foram deflagradas três operações simultâneas… — Lula (@LulaOficial) August 28, 2025

Entenda operações

As operações, que se concentram em diferentes etapas da cadeia produtiva dos combustíveis, visam apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, além da suposta ação da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em postos, refinarias e distribuidoras.

‌



As operações são:

Operação Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo

Operação Quasar, da Polícia Federal

Operação Tank, da Receita Federal e Polícia Federal

Ao todo, há 350 alvos de mandados de busca e apreensão, entre pessoas físicas e jurídicas.

‌



Setor de combustível

Em maio, o R7 publicou reportagem que mostrava que o setor de combustível tinha pelo menos 941 postos de gasolina sob algum domínio de facções criminosas. De acordo com dados obtidos pela reportagem na época, São Paulo era o estado mais crítico, com 290 postos influenciados ou dirigidos pelo crime organizado; a unidade federativa é seguida por Goiás (163), Rio de Janeiro (146) e Bahia (103) (veja dados abaixo).

Fiscalização postos combustíveis Arte/R7

Os dados eram de levantamento feito pelo setor e compartilhado com a reportagem. Para mapear os postos, a pesquisa considerou diversos fatores, como relação de agentes com participações societárias, uso de laranjas e relações entre postos e redes. Hoje, o Brasil tem cerca de 42 mil postos de combustível.

‌



A análise revela que os dirigentes e responsáveis por esses postos de gasolina estariam envolvidos em lavagem de dinheiro e envolvimento em operações policiais, além de muitos terem histórico prisional.

Operação Carbono Oculto

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) afirmou que mais de R$ 7,6 bilhões foram sonegados. Segundo as investigações, mais de mil postos ligados aos investigados movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

Segundo os investigadores, diversas irregularidades foram descobertas em diferentes etapas da cadeia de combustíveis, desde a produção até a distribuição, lesando não só motoristas, mas todo o setor.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também ingressou com ações judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário.

Um “sofisticado esquema” criado pela facção, possibilitava a lavagem do dinheiro e a obtenção de altos lucros nesta cadeia econômica.

“O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, disse a Receita Federal.

Elas criam modelos de negócio digitais, desburocratizando o acesso a serviços como pagamentos, crédito, seguros e investimentos, com custos geralmente menores.

Lavagem de dinheiro

As formuladoras, as distribuidoras e os postos de combustíveis também eram usados para lavar dinheiro de origem ilícita. Há indícios de que as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema.

Auditores-fiscais da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis distribuídos em 10 estados. São eles:

São Paulo

Bahia

Goiás

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Maranhão

Piauí

Rio de Janeiro

Tocantins

A maioria desses postos tinha o papel de receber dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transitar recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

