Lula faz apelo a Israel, Putin e Zelensky: 'O mundo não comporta mais guerras' Israel retomou ataques à Faixa de Gaza, após quase 2 meses de cessar-fogo; conflito na Europa começou em fevereiro de 2022 Brasília|Do R7 18/03/2025 - 20h13 (Atualizado em 18/03/2025 - 20h52 )

Lula pediu que os países entrem em paz Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 18.3.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta terça-feira (18) aos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que “entrem em paz”. Os dois países estão em guerra desde fevereiro de 2022. O petista também fez um apelo a Israel, que retomou os ataques à Faixa de Gaza nessa segunda (17), após período de cessar-fogo na região iniciado em 19 de janeiro. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta terça que o país “voltou a lutar com força”, após anunciar que quatro chefes do grupo terrorista Hamas foram mortos nos ataques recentes.

“Espero que o cara que comanda o exército de Israel tenha ouvido a palavra dele [do vice-presidente, Geraldo Alckmin], para parar de atacar os palestinos. Espero que o Putin e o Zelensky tenham ouvido, para poder entrar em paz. O mundo não comporta mais guerras”, declarou Lula, em visita à fábrica da Toyota em Sorocaba (SP).

O presidente fez referência à fala de Alckmin, que discursou antes dele. O vice-presidente afirmou que o “desenvolvimento é o novo nome da paz”. “Porque a paz verdadeira, onde as pessoas têm emprego, salário, vida digna, podem criar sua família”, completou Alckmin, ao chamar Lula de “presidente da paz e do desenvolvimento”.

O governo israelense afirmou que manterá a ofensiva nos próximos dias e Netanyahu destacou que as negociações para liberação dos reféns, agora, serão conduzidas apenas sob fogo. “Voltamos a lutar. Voltamos a lutar com força”, declarou, em discurso televisionado. “De agora em diante, as negociações só serão conduzidas sob fogo”, seguiu o primeiro-ministro, ao acrescentar que “é apenas o começo”.

“Israel vai lutar e vai vencer. Vamos trazer as nossas pessoas de volta para casa e vamos destruir o Hamas. Não vamos recuar”, completou. Ele acusou o grupo terrorista de rejeitar as ofertas para manutenção do acordo de cessar-fogo.

Antes do pronunciamento de Netanyahu, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, declarou que a ofensiva continua. “Nós atingimos alvos do Hamas e outros alvos terroristas em Gaza. Não foi um ataque de um dia só. Continuaremos a operação militar nos próximos dias”, disse.

O Hamas afirma ter perdido seis lideranças nos ataques. O grupo terrorista acusa Israel de “anular o acordo de cessar-fogo” e expor os reféns mantidos em Gaza a um “destino desconhecido”.