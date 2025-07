Lula indica oito autoridades para tribunais e nomeia Marluce Caldas para vaga no STJ Lista, que foi divulgada nesta quinta-feira, será publicada em edição extra do Diário Oficial da União Brasília|Do R7 10/07/2025 - 20h02 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h05 ) twitter

Lista será publicada no Diário Oficial Ricardo Stuckert/PR - 10.7.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (10) a nomeação de oito autoridades que vão preencher vagas em tribunais, entre eles STJ (Supremo Tribunal de Justiça), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), TRT (Tribunal Regional do Trabalho), TRF (Tribunal Regional Federal) e TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

A lista será divulgada em edição extra do Diário Oficial da União. Para a vaga no STJ, por exemplo, Lula indicou a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra para atuar como ministra da Corte. Marluce, que atuou no Ministério Público de Alagoas desde 1986, é tia do prefeito de Maceio, João Henrique Caldas.

Em maio, Lula indicou o desembargador do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) Carlos Augusto Pires Brandão para uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Brandão foi escolhido para ocupar a vaga deixada por Assusete Magalhães, que se aposentou no início de 2024.

Além Marluce, foram indicados para vagas de ministro do TSE Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha.

‌



Veja a lista dos indicados por Lula:

Maria Marluce Caldas Bezerra para a vaga de Ministra no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

‌



» Floriano de Azevedo Marques para a vaga de Ministro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

» Estela Aranha para a vaga de Ministra no Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

‌



» Andrea Tertuliano de Oliveira para a vaga de Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

» Fernando de Jesus de Castro Lobato Jr. para a vaga de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

» Ana Paula de Bortoli para a vaga de Desembargadora no Tribunal Regional Federal da 4ª Região

» Kherson Maciel Gomes Soares para a vaga de juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

» Danyelle da Silva Galvão para a vaga de juíza substituta no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

