Em reação à concorrência chinesa, governo zera IPI para carros sustentáveis nacionais Anúncio foi feito por Alckmin, como parte do programa Mover; iniciativa não tem impacto fiscal, segundo Executivo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h46 )

Objetivo, segundo Alckmin, é incentivar indústria nacional Antonio Cruz/Agência Brasil - 05.06.2025

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (10) que o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) será zerado para carros populares menos agressivos ao meio ambiente que sejam produzidos no Brasil. A iniciativa está no programa Carro Sustentável, que integra o Mover (Mobilidade Verde e Inovação), e foi apresentada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Para ter o IPI zerado, os automóveis precisam atender a alguns critérios (veja a lista completa abaixo). O decreto com a regulamentação do programa deve ser publicado até o fim do dia, em edição extra do Diário Oficial da União.

O Mover entrou em vigor no ano passado e prevê uma tributação diferenciada para veículos mais eficientes em termos energéticos, com menor impacto ambiental e fabricados no Brasil.

Segundo o governo, apesar de zerar o IPI, o Carro Sustentável não tem impacto fiscal.

A iniciativa busca incentivar a produção nacional de automóveis, em meio ao crescimento das vendas de marcas chinesas no Brasil.

A BYD, uma das principais empresas responsáveis por puxar o movimento chinês, tornou-se em maio a quarta maior marca em termos de vendas.

Segundo o governo, cinco montadoras já têm modelos que se encaixam nos critérios. A expectativa, como explicou Alckmin, é incluir novas firmas ao longo do tempo.

Critérios para IPI zero

Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro

Conter mais de 80% de materiais recicláveis

Ser fabricado no Brasil (etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem)

Enquadrar-se em uma das categorias de carro compacto.

