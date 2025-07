Lula lamenta morte de Preta Gil e diz que ligou para Gilberto Gil: ‘Triste notícia’ Preta Gil morreu neste domingo (20), vítima de um câncer Brasília|Do R7 20/07/2025 - 21h51 (Atualizado em 20/07/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil morreu neste domingo Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste domingo (20), a morte da cantora Preta Gil. A cantora morreu vítima de um câncer, aos 50 anos. “Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento", disse Lula pelas redes sociais.

Lula também disse ter ligado para Gilberto Gil, pai da cantora, e Flora Gil, esposa dele, para prestar condolências. “À toda a família de Preta, Sandra, o filho Francisco e à neta Sol de Maria, quero deixar um abraço amigo e carinhoso”, afirmou.

O chefe do Executivo ainda ressaltou que Preta era “uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela”.

Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento.



Preta era… — Lula (@LulaOficial) July 21, 2025

Mais cedo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que Preta foi uma artista que iluminou “nossas vidas” e que lutou contra preconceitos. “Hoje, o Brasil se despede de Preta Gil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a @gilbertogil e toda sua família e amigos”, destacou.

‌



A cantora estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra um câncer no intestino. A doença foi descoberta em 2023. Pelas redes sociais, Gilberto Gil disse que está em Nova York e que está cuidando dos procedimentos para trazer o corpo de Preta de volta ao Brasil.

“Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família”, disse. Ele também afirmou que as informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp