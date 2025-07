Políticos e autoridades lamentam morte de Preta Gil: ‘Sempre será potência’ Artista morreu neste domingo (20) aos 50 anos Brasília|Do R7 20/07/2025 - 20h49 (Atualizado em 20/07/2025 - 21h08 ) twitter

Preta Gil morreu após luta contra um câncer Foto: Divulgação

Diversas autoridades lamentaram a morte da cantora Preta Gil neste domingo (20). A artista morreu aos 50 anos após batalha contra um câncer de intestino.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que Preta foi uma artista que iluminou “nossas vidas” e que lutou contra preconceitos. “Hoje, o Brasil se despede de @PretaGil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a @gilbertogil e toda sua família e amigos”, destacou.

O Ministério da Cultura publicou nota de pesar em que diz que o nome de Preta “virou sinônimo de força e esperança”. “Atriz, apresentadora e criadora de um bloco de carnaval, Preta dividiu com o mundo seus múltiplos talentos e alegria de viver. Autêntica, bem humorada e dona de um pensamento crítico apurado, certamente, deixará saudades.”

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que Preta "sempre será potência“. Ela ainda ressaltou que sempre recebeu apoio da artista. ”Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou", escreveu.

Preta Gil foi e sempre será potência🌻



Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou.



O presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Leandro Grass, disse que Preta deve servir de inspiração para todos. "O Brasil perde uma artista incrível, uma mulher corajosa e um exemplo de luta pela vida“, afirmou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que a Preta partiu cedo, mas que deixou um legado muito forte. “Hoje o Brasil está em luto. Perdemos nossa querida Preta Gil, uma grande artista, uma voz potente, com um talento incrível, e que usou de sua arte para lutar contra o racismo, a homofobia, o machismo e a gordofobia — sempre colocando seu talento e sua coragem a serviço de um país mais justo e mais diverso."

