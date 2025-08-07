Lula liga para o primeiro-ministro da Índia, fala sobre tarifaço e promete visita ao país em 2026 Chefes de Estados fizeram ligação nesta quinta-feira e reafirmaram compromisso com acordos já firmados entre as duas nações Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 13h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h12 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula telefonou para o primeiro-ministro Modi e reafirmou compromisso com acordos entre Brasil e Índia.

Discussão sobre tarifas impostas pelos EUA afetando ambos os países em 50% para produtos vendidos.

Confirmação de visita de Lula à Índia no início de 2026 e do vice-presidente Alckmin em outubro.

Objetivo de aumentar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em ligação, Lula sinalizou visita à Índia em 2026 Ricardo Stuckert/PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou na manhã desta quinta-feira (7) para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A conversa entre os dois chefes de Estado durou cerca de uma hora. Na ocasião, Lula reforçou a defesa do multilateralismo e também confirmou uma visita ao país asiático no começo de 2026.

Os líderes discutiram, segundo o governo federal, o cenário econômico internacional e a imposição das tarifas pelos Estados Unidos. Brasil e Índia são os países mais afetados até o momento. Ambos terão tarifas de 50% sobre os produtos vendidos aos norte-americanos — no Brasil, a imposição começou na quarta-feira (6), enquanto na Índia a sobretaxa inicia em 20 dias.

No telefonema, Lula recordou os resultados da visita de Estado do primeiro-ministro no mês passado, em 8 de julho. E confirmou a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à Índia em outubro, para participar da reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio. A delegação contará com ministros e empresários brasileiros para tratar de cooperação na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital.

A ligação também abordou a necessidade de explorar a integração entre os dois países. Os chefes de Estado recordaram a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Para isso, os dois países devem ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia.

Modi também falou com Lula sobre o PIX e o pagamento virtual indiano, chamado de UPI. Outros pontos abordados foram a Cúpula do Brics no Brasil e a atuação conjunta dos dois países para a transição da próxima presidência do bloco, que será chefiado pela Índia.

