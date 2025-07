Vietnã, Índia e Indonésia: Lula se aproxima do leste asiático atrás de parceiros comerciais Lula recebe presidente da Indonésia nesta quarta-feira, em meio a esforço para fortalecer laços com Ásia Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lula encontrou Prabowo Subianto no último fim de semana, durante cúpula do Brics Ricardo Stuckert/PR - 6.7.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira (9) o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, em Brasília (DF). A visita oficial de Estado faz parte do esforço petista de se aproximar das nações do chamado Sul Global, tanto comercial e economicamente quanto em termos diplomáticos — Brasil e Indonésia são duas das principais lideranças dos países emergentes.

O estreitamento das relações com a Ásia faz parte das prioridades da política externa de Lula. O encontro ocorre um dia depois da visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, recebido por Lula no Palácio da Alvorada nessa terça-feira (8).

O encontro com os dois líderes estrangeiros segue a realização da cúpula do Brics, no último fim de semana, no Rio de Janeiro (RJ). Tanto Modi quando Subianto participaram do fórum.

É a primeira agenda privada entre Lula e o líder indonésio, que está no Brasil pela segunda vez — Subianto também esteve na cúpula do G20, em novembro do ano passado.

Como parte dos esforços de aproximação com a Ásia, Lula deve participar, em outubro, da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia. O convite partiu do primeiro-ministro do país, Anwar Ibrahim.

Encontro bilateral

Após a cerimônia oficial de chegada, no Palácio do Planalto, os dois presidentes reúnem-se na agenda fechada e, em seguida, deve ocorrer uma declaração à imprensa.

A expectativa é que Lula e Subianto discutam formas de aprofundar a cooperação entre Brasil e Indonésia em diversos temas, como:

Segurança alimentar;

Energia renovável;

Bioenergia;

Defesa;

Educação;

Proteção das florestas;

Combate à crise climática;

Reforma da governança global; e

Resolução dos conflitos no Oriente Médio.

Um dos anseios do petista é ampliar as exportações brasileiras para a Indonésia. Atualmente, o fluxo comercial entre os dois países é de cerca de US$ 6,34 bilhões — o Brasil vende US$ 4,46 bilhões e importa US$ 1,87 bilhão.

A Indonésia é a 16ª maior compradora de produtos brasileiros, e a avaliação é de que há espaço para expandir os negócios.

As áreas com potencial de exportação incluem alimentos, como carne bovina e aves, e a indústria de defesa e aeronaves.

Estreitamento de laços

Em março, Lula foi ao Japão e ao Vietnã para aprofundamento das relações comerciais com a região. As viagens resultaram em ampliações do mercado de carne bovina brasileira — o Vietnã passou a comprar o produto do Brasil, e o Japão concordou em enviar uma comissão técnica para avaliar eventual parceria.

A negociação para exportar carne bovina brasileira ao Japão é discutida há mais de 20 anos.

Dois meses depois, Lula fez visita oficial de Estado à China, quando foram assinados mais de 30 acordos bilaterais.

