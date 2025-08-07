Em SP, governo Lula tem 55,1% de desaprovação; 44,6% avaliam gestão como ruim ou péssima Segundo levantamento do Paraná Pesquisa, 25,8% veem administração como regular, e 1,6% não sabe ou não opinou Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 11h09 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h22 ) twitter

Para 44,6% dos eleitores de SP, governo Lula é ruim ou péssimo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.08.2025

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovada por 55,1% da população da cidade de São Paulo e aprovada por 41,9%, segundo o instituto Paraná Pesquisas. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (7), mostra que outros 3% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 6 de agosto. O instituto ouviu 1.020 moradores da cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Segundo o levantamento, 44,6% dos paulistanos consideram a administração de Lula ruim ou péssima contra 28% que a classificam como ótima ou boa.

Avaliação e aprovação da administração do presidente Lula Luce Costa/Arte R7

Outros 25,8% veem a gestão como regular, e 1,6% não sabe ou não opinou.

