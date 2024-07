Lula parabeniza Keir Starmer por eleição como primeiro-ministro do Reino Unido Líder do Partido Trabalhista ganhou as eleições e legenda vai retornar ao poder depois de 14 anos de governo do Partido Conservador

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 05/07/2024 - 09h26 (Atualizado em 05/07/2024 - 09h26 ) twitter

