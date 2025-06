Governo edita MP para aumentar imposto sobre apostas e taxar renda fixa e criptomoedas Medida foi elaborada pela equipe econômica como forma de substituir parte do decreto que aumentou o IOF Brasília|Do R7, em Brasília 11/06/2025 - 21h24 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h46 ) twitter

Equipe econômica de Haddad fez MP para mudar decreto do IOF Lula Marques/Agência Brasil - 11.6.2025

O governo federal publicou na noite desta quarta-feira (11) em edição extra do Diário Oficial da União uma medida provisória com uma série de iniciativas fiscais visando ampliar a arrecadação. O documento prevê um imposto maior sobre apostas esportivas cria tarifas sobre rendimentos em investimentos em criptomoedas e títulos de investimento em renda fixa que hoje são isentos de Imposto de Renda.

A MP aumenta de 12% para 18% o imposto sobre o chamado GGR (Gross Gaming Revenue), que é o quanto uma casa de apostas realmente ganha com as apostas feitas pelos usuários. Ele é calculado subtraindo o valor que a empresa pagou em prêmios do total que recebeu em apostas.

Sobre investimentos em criptoativos e criptomoedas, a MP define que os rendimentos, inclusive os ganhos líquidos, serão tributados com uma alíquota de 17,5% de Imposto de Renda no caso de pessoas físicas que moram no Brasil e de pessoas jurídicas isentas ou optantes pelo Simples Nacional. Segundo a MP, esse imposto será apurado a cada três meses.

Títulos de investimentos em renda fixa que hoje são isentos de Imposto de Renda passarão a ter uma tarifa de 5%. Essa alíquota será aplicada para aplicações financeiras ligadas principalmente aos setores imobiliário, do agronegócio e de infraestrutura.

‌



Entre os investimentos que passarão a ser taxados estão:

LCI (Letras de Crédito Imobiliário) ;

; CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) ;

; CDA (Certificados de Depósito Agropecuário)

LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) ;

; CPR (Cédula de Produto Rural) ;

; LIG (Letras Imobiliárias Garantidas) ;

; LCD (Letras de Crédito do Desenvolvimento) ;

; Títulos ligados a projetos de infraestrutura e investimentos, como os chamados “títulos verdes” ou voltados para obras públicas.

Em atualização.

