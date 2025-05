Lula: programa para ampliar acesso a médicos especialistas será anunciado na sexta Política, que deve se chamar Mais Especialistas, visa diminuir o tempo de espera no SUS por atendimentos e exames Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h15 ) twitter

Lula cumpre, no Nordeste, agendas ligadas à transposição do São Francisco Ricardo Stuckert/Presidência da República - 28.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (28) que o programa do governo federal para ampliar o acesso da população a médicos especialistas será anunciado na sexta (30). A política, que deve se chamar Mais Especialistas, visa diminuir o tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde) por atendimentos e exames em especialidades como oncologia, cardiologia e oftalmologia. Reduzir a fila no sistema público é prioridade do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que tomou posse no início de março (leia mais abaixo).

“A minha obsessão é, a pessoa vai no médico, o médico tem que dizer o que ela tem, dá a receita, ela vai pegar na farmácia e se tiver que ir no especialista, vai em pouco tempo, não pode esperar um mês, dois meses, três meses, tem que ser mais rápido. Se precisar de uma máquina tem que ser mais rápido”, destacou o petista, em agenda na Paraíba.

Lula descreveu o novo programa como “fantástico”. “Antigamente, a pessoa ia no médico, fazia uma consulta e falava ‘vai comprar tal remédio’. Aí a pessoa ia comprar o remédio, não tinha dinheiro, [então] colocava a receita ali no criado e morria sem comprar o remédio”, continuou, ao citar o Farmácia Popular, criado em 2004. Desde fevereiro deste ano, todos os medicamentos do programa são 100% gratuitos.

“Além do Farmácia Popular e do Mais Médicos [criado em 2013 para reduzir a carência de profissionais no interior e nas periferias], comecei a pensar. A pessoa vai no balcão marcar o cardiologista, a moça fala ‘10 meses’. Você fica esperando, se Deus tiver do nosso lado, a gente fica vivo, senão a gente morre. Aí manda fazer ressonância magnética ou um PET Scan [Tomografia por Emissão de Pósitrons], daquelas máquinas que só rico entra. Tem que esperar mais um ano, e aí já é abusar da sorte”, acrescentou o presidente.

Lula também comentou sobre a nova iniciativa do governo federal na semana passada. “Pois aqui no Brasil, a partir do lançamento do programa, o pobre vai ter direito a fazer os mesmos exames que o presidente da República faz quando ele vai fazer um check-up. Chama-se apenas respeito e conquista de direitos”, declarou, na última sexta (23).

Ao assumir o Ministério da Saúde, Alexandre Padilha garantiu que terá como compromisso à frente da pasta reduzir as filas de espera por atendimento especializado no SUS.

“Chego com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia [de Covid]”, afirmou à época.

Evento

Lula entregou o primeiro trecho do Ramal do Apodi, perto de Cachoeira dos Índios, no sertão paraibano. A agenda integrou o projeto Caminho das Águas, caravana do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Desde o último domingo (25), a iniciativa percorre o sertão nordestino, por meio da trilha da Transposição do Rio São Francisco, e passa também por Pernambuco, onde Lula esteve mais cedo nesta quarta, Rio Grande do Norte e Ceará.

O primeiro trecho do Ramal do Apodi tem 115,5 km de extensão e liga a Barragem Caiçara (PB) à Barragem Angicos (RN). A vazão projetada da obra, iniciada em 2021, é de 40 metros cúbicos por segundo.

A estrutura está 74,93% concluída, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com previsão de entrega em outubro do próximo ano.

O investimento total é de cerca de R$ 1,45 bilhão. O ramal completo deve beneficiar aproximadamente 750 mil cidadãos, em 54 cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

