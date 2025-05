Gripe aviária: ministro confirma impacto no mercado, mas pondera que vírus está sob controle Carlos Fávaro citou 11 investigações, sem abordar emergência adotada em Minas Gerais; país tem 169 casos, sendo um em granja comercial Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h32 ) twitter

Brasil investiga 11 casos de gripe aviária; Agricultura aponta redução de suspeitas Ben Moreland/Unsplash - 26.04.2019

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou nesta quarta-feira (28) que o caso de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul teve um impacto comercial no Brasil, mas destacou que a situação foi controlada e que o foco da cidade gaúcha Montenegro está no “5º dia de vazio sanitário”.

“Passados 16 dias [desde a identificação no RS] acho que é nesse ponto que estamos hoje, estamos no quinto dia do vazio sanitário, da completa desinfecção da granja no caso acontecido”, disse, defendendo haver “robustez” e “informações prestadas com transparência” em todas as investigações. “Antes de ontem, estávamos com 21 investigações, estamos hoje com 11″, completou.

O ministro não citou diretamente o caso confirmado em Minas Gerais. Conforme comunicado do governo divulgado nesta manhã, trata-se de uma situação envolvendo uma ave silvestre. Ao todo, o país tem 169 registros, sendo apenas um em granja comercial.

O balanço da situação ligada ao vírus no país foi levado a deputados da Comissão de Agricultura. Em outros pontos, Fávaro afirmou que entre os 160 países que importam carne de frango, 24 teriam promovido restrições no comércio, mas que o setor tem vendas concentradas no próprio Brasil.

“É importante dizer: isso gera impacto? Gera. Mas não é algo exagerado, porque 70% da produção brasileira fica no mercado interno, 30% são destinados à exportação. Dos 30%, como disse, 128 países estão completamente abertos, estão comercializando com naturalidade, sem nenhuma restrição. E 13 países estão restritos somente ao Rio Grande do Sul ou às zonas de 10 quilômetros [do estado]”, afirmou.

