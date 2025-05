Lula recebe presidente de Angola em Brasília nesta sexta-feira Líderes devem assinar acordos e parcerias bilaterais; encontro ocorre em meio à Semana da África no Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

Lula e Lourenço reuniram-se em novembro do ano passado, no G20, no Rio de Janeiro Ricardo Stuckert/PR - 17.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira (23) em Brasília o presidente de Angola, João Lourenço. Os dois líderes devem manter reunião bilateral fechada e aberta, com as respectivas delegações, e assinar acordos comerciais e parcerias entre os dois países. A recepção será no Palácio do Planalto, local oficial de trabalho da presidência brasileira. Em seguida, os presidentes almoçam no Itamaraty, sede do MRE (Ministério das Relações Exteriores).

O encontro ocorre em meio à Semana da África no Brasil e ao segundo diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, que reúne representantes de nações africanas. O líder angolano é o presidente rotativo da União Africana em 2025.

Lula e Lourenço encontraram-se no Rio de Janeiro em novembro do ano passado, durante a Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias globais e as uniões Europeia e Africana.

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, receberam o presidente angolano, separadamente, nessa quinta (22). Lourenço também se reuniu com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

Durante o encontro com Motta, o paraibano lembrou que, em 1975, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. “A diplomacia parlamentar da Câmara deve ser uma ferramenta para construir um futuro mais próspero para todos os brasileiros e queremos avaliar os meios para melhorar essa parceria”, avaliou.

Lourenço ressaltou a importância do Congresso para as relações bilaterais e defendeu os acordos de cooperação nas áreas de agricultura, pecuária e energia. Neste ano, o país completa 50 anos de independência.

Alcolumbre elogiou as relações econômicas e de amizade entre os dois países e destacou que a Angola pode contar com o Brasil. “Ainda temos muito o que avançar”, afirmou.

Por fim, Lourenço agradeceu a recepção brasileira e destacou que o Brasil sempre foi companheiro de Angola. “Para além das afinidades da língua e da cultura, da história e do cruzamento dos povos, nunca é demais recordar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola”, declarou.

Comércio bilateral

Entre janeiro e abril de 2025, as exportações brasileiras para a Angola cresceram 28,6%, em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O Brasil comprou, nos quatro primeiros meses de 2025, cerca de US$ 91,4 milhões (aproximadamente R$ 522,6 milhões) em produtos angolanos.

O fluxo comercial entre os dois países é superavitário para o Brasil — entre janeiro e abril deste ano, o saldo ficou em US$ 99,5 milhões (cerca de R$ 569 milhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Entre os principais produtos brasileiros vendidos para Angola estão itens de ferro e aço, açúcares e melaços, carnes de aves, carne suína, carne bovina, calçados e óleos combustíveis de petróleo.

A maioria das compras que o Brasil faz dos produtores angolanos é de óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis de petróleo.

