Anistia: Motta pede texto alternativo; oposição recua à possibilidade de comissão especial Deputados ainda defendem liberação 'irrestrita', mas dividem posições em próximas etapas de análise dentro da Câmara Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 13h03 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h15 )

Projeto na Câmara é voltado para perdoar envolvidos nos atos de 8 de Janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023

Com o pedido de um novo texto feito pela presidência da Câmara, a oposição recuou na estratégia de anistia e retomou a possibilidade de que a proposta para perdoar os envolvidos nos atos extremistas de 8 de Janeiro seja analisada por uma comissão especial.

A forma de análise, que levaria a uma tramitação mais lenta, provoca divergências entre os oposicionistas, mas foi sugerida pela líder da minoria, Carol de Toni (PL-SC), durante a reunião de líderes desta quinta-feira (22).

“Eu, inclusive, sugeri ao presidente Hugo Motta que criasse uma comissão especial, porque o fato de o tema ficar parado também causa muita angústia às famílias, aos envolvidos e a nós, que queremos essa justiça o mais rápido possível”, afirmou a líder.

Ao R7, De Toni confirmou o pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para a apresentação de um texto alternativo à anistia, mas manteve a defesa da versão ampla do perdão, aprovada por parlamentares.

‌



“É difícil para nós aceitarmos outra proposta. Vamos insistir em um substitutivo realmente amplo, geral e irrestrito, e vamos para o voto”, declarou.

A deputada afirmou ainda que as possibilidades serão discutidas em uma reunião com a bancada e líderes, com o objetivo de buscar um consenso sobre o texto. Outra ala da oposição defende manter a pressão para levar o projeto diretamente ao plenário.

‌



O caminho por meio de uma comissão especial estava previsto desde a aprovação da anistia na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), em outubro do ano passado, mas a estratégia foi alterada ao longo deste primeiro semestre para acelerar a tramitação da proposta.

