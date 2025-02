Governo brasileiro parabeniza escolha de presidente da União Africana Poder Executivo reiterou que continuará buscando estreitar a parceria com a União Africana e com os países do continente Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 15/02/2025 - 18h52 (Atualizado em 15/02/2025 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo brasileiro parabeniza escolha de presidentes da União Africana Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou, neste sábado (15), as escolhas do presidente da Angola, João Lourenço, como novo presidente de turno da União Africana ao longo de 2025, e o ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, como novo presidente da Comissão da União Africana pelo quadriênio 2025-2028.

Em nota, o Poder Executivo reiterou que continuará buscando estreitar a parceria com a União Africana e com os países do continente.

“Ao desejar-lhes êxito em suas funções, o governo brasileiro reitera que continuará buscando estreitar a parceria com a União Africana e com os países do continente. O Brasil e a África compartilham laços históricos e culturais profundos e um compromisso comum com o combate à fome e com a promoção da justiça social e do desenvolvimento sustentável”, diz nota divulgada pelo Itamaraty.

A publicação cita que o Brasil e a União Africana têm atuado, no âmbito do G20, em “temas de interesse do Sul Global”, como mudança do clima, dívida externa e reforma das instituições internacionais.

“Imbuída dos valores de independência, unidade, paz e cooperação que motivaram a constituição de sua antecessora, a UA busca promover soluções africanas para os desafios enfrentados pelos países africanos, com vistas ao fortalecimento da paz, da soberania e do desenvolvimento socioeconômico no continente”, complementa a nota.