Lula recebe senadoras, deputadas e ministras no Alvorada

Alto contraste

A+

A-

Lula terá agenda com mulheres na Alvorada Lula terá agenda com mulheres na Alvorada (Ricardo Stuckert/PR - 22.02.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir na noite desta segunda-feira (25) com deputadas e senadoras de partidos da base aliada no Legislativo e com ministras do governo. O encontro vai ocorrer no Palácio da Alvorada, em Brasília. A agenda será a primeira exclusivamente para as mulheres.

Lula já recebeu deputados e senadores da base aliada no Alvorada, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e demais líderes partidários. Os encontros têm o objetivo de aproximar a relação entre Legislativo e Executivo, entender e aperfeiçoar as propostas em discussão, entre outros pontos.

A agenda desta segunda-feira (25) ocorre a partir das 18h e deve contar com a participação da primeira-dama, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja. Nas reuniões anteriores, os homens foram a maioria dos parlamentares presentes, com exceção da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) - as únicas integrantes mulheres do Legislativo que participaram dessas agendas até o momento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Normalmente, ministros do governo participam das agendas. Nos encontros anteriores participaram Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), entre outros.